InícioEsportes
extracampo

Suspenso por homofobia, Prestianni vai desfalcar a Argentina na Copa do Mundo

Jogador do Benfica, que foi acusado também de cometer ato racista contra Vini Jr, recebeu punição da Uefa recentemente de três jogos

Prestianni foi suspenso pela Uefa por xingamentos homofóbicos - (crédito: Reprodução / Instagram)
Prestianni foi suspenso pela Uefa por xingamentos homofóbicos - (crédito: Reprodução / Instagram)

A possível convocação do meia Gianluca Prestianni, do Benfica, para a Copa do Mundo de 2026 pode deixá-lo fora dos primeiros jogos da Argentina. Isso acontece porque a Fifa confirmou, nesta quarta-feira (6), que também aplicará nas competições organizadas pela entidade a suspensão recentemente imposta ao jogador.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A punição tem origem em uma sanção imposta pela Uefa, após o atleta ser acusado de homofobia durante o confronto entre Benfica e Real Madrid, válido pelo playoff de acesso às oitavas de final da Champions. Como resultado, o argentino recebeu três jogos de suspensão em torneios europeus e mais três em aberto pelos próximos dois anos caso volte a cometer a mesma infração.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Até o momento, Prestianni já cumpriu uma partida apenas, justamente no jogo de volta contra o Real Madrid. No entanto, caso o técnico Lionel Scaloni o chame, ele terá que cumprir os dois jogos restantes na Copa do Mundo.

Caso não vá a Copa, o jogador cumprirá a suspensão nas próximas partidas europeias do Benfica, na Liga Europa ou na Champions League.

Acusação grave de racismo

O episódio que originou a punição aconteceu no segundo tempo da partida entre Benfica e Real Madrid, em fevereiro. Após Vini Jr marcar um golaço, ele dançou perto da bandeirinha de escanteio e provocou a ira dos torcedores portugueses. O árbitro francês François Letexier, aliás, aplicou cartão amarelo no brasileiro.

Porém, com a situação aparentemente controlada e o jogo prestes a retornar, Vini denunciou ao árbitro um ato racista por parte de Prestianni, que tampou a boca com a camisa para lhe xingar. O relato provocou nova confusão generalizada, o que levou Letexier a acionar imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa e paralisar a partida.

O jogo, inclusive, ficou interrompido por cerca de dez minutos. Vini Jr. recebeu apoio de companheiros como Mbappé e Tchouaméni. Todo o episódio foi detalhado na súmula e o Real Madrid enviou à Uefa um dossiê comprovando que Vini foi vítima de racismo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/05/2026 13:47
    SIGA
    x