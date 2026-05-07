Matheus França desencanta pelo Vasco e encerra jejum que vinha da Premier League

O gol da vitória do Vasco por 2 X 1 sobre o Audax Italiano nesta quarta-feira (6/5) teve um significado especial para Matheus França. Além de garantir os três pontos na Copa Sul-Americana, o camisa 9 balançou as redes pela primeira vez com a camisa cruzmaltina, encerrando um longo período sem marcar. A última vez que o atacante havia sentido o sabor do gol foi em 2 de abril (2025), quando ainda defendia o Crystal Palace em empate contra o Southampton pelo Campeonato Inglês.
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Matheus França entrou no segundo tempo em Santiago e precisou de apenas 14 minutos para mudar a dinâmica da partida. O jogador deu mais mobilidade ao setor ofensivo, distribuiu passes e finalizou três vezes, coroando a atuação com o gol da virada. Desde que chegou ao Rio de Janeiro em junho do ano passado, o atleta soma 26 jogos pelo Gigante da Colina, acumulando uma trajetória de 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas sob o comando de Fernando Diniz e Renato Gaúcho.
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Futuro indefinido e reta final de contrato com o Vasco
O momento do gol é crucial para o atacante de 22 anos, que vive seus últimos dias como jogador do Vasco. O contrato de empréstimo junto ao Crystal Palace termina em junho (2026) e, até o momento, a diretoria de São Januário não sinalizou com uma proposta para estender o vínculo até o fim da temporada. A boa atuação em solo chileno serve como um cartão de visitas para Matheus França tentar reverter a situação e se firmar no elenco.
Antes de desembarcar no Brasil, o jogador teve dificuldades para ganhar espaço com o técnico austríaco Oliver Glasner na Inglaterra. Sua despedida do clube londrino ocorreu no dia 25 de maio (2025), em duelo contra o Liverpool, onde atuou por apenas um minuto. Agora, com o primeiro gol devidamente registrado pelo Vasco, o camisa 9 tenta aproveitar as chances restantes para provar que pode ser útil no projeto do clube para o restante de 2026.
Liderança consolidada com o brilho da base
A vitória no Estádio Bicentenario La Florida mantém o Vasco em uma posição confortável no Grupo G da Sul-Americana. O resultado reflete a aposta da comissão técnica em jogadores que, mesmo vindo do banco, conseguem manter o nível de competitividade da equipe.
Com a liderança, o Cruz-Maltino ganha tranquilidade para gerir o elenco e avaliar as movimentações de mercado. E isso inclui a decisão final sobre a permanência de Matheus França após o término do empréstimo.
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