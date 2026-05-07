Classificação do PSG termina com 127 detidos e dezenas de feridos em Paris

O clima ficou tenso na capital francesa após o Paris-Saint Germain eliminar o Bayern, por 6 a 5 no agregado, e avançar à final da Champions - (crédito: Jogada 10 - Esportes)

A classificação do PSG à final da Champions League terminou com confrontos, detenções em massa e dezenas de feridos nas ruas de Paris. Após o empate em 1 x 1 com o Bayern de Munique, resultado que confirmou a equipe na decisão depois da vitória por 5 x 4 no duelo de ia, autoridades registraram tumultos durante a madrugada desta quinta-feira (7/5) na cidade.

Informações do ministro do Interior da França confirmam que 127 pessoas acabaram detidas na região metropolitana da capital. Somente em Paris, a polícia realizou 107 prisões. Os incidentes ainda deixaram 34 feridos, com uma em estado grave, segundo o balanço divulgado pelas autoridades.

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Foram detidas 127 pessoas na região metropolitana de Paris, das quais 107 em Paris. Onze pessoas ficaram feridas na capital, uma delas em estado grave por um morteiro de artilharia, detalhou o ministro à CNews/Europe 1, ao mesmo tempo em que condenou firmemente os incidentes.

Em outro momento, informaram que policiais se tornaram alvos de indivíduos e que "violações de violência eclodiram durante uma intervenção das forças de ordem em um ambiente particularmente tenso".

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Des policiers ont été pris pour cible par plusieurs individus en marge des célébrations de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions. Des violences ont éclaté en pleine intervention des forces de lordre dans une ambiance particulièrement tendue. pic.twitter.com/NIMkdunkxH — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) May 7, 2026

PSG vai à final da Liga dos Campeões

Os confrontos aconteceram durante as comemorações pela classificação do Paris-Saint Germain à decisão continental. A equipe eliminou o Bayern de Munique na semifinal da competição, em 180 minutos que ficaram marcados na história da competição.

Dentro de campo, Dembelé abriu o placar aos dois minutos após jogada de Kvaratskhelia grande destaque parisiense na partida. O camisa 10 chegou ao sétimo gol nesta edição da Liga dos Campeões. Já Harry Kane empatou nos acréscimos do segundo tempo e aumentou a pressão alemã nos minutos finais, mas o Bayern não conseguiu a virada.

A final da Liga dos Campeões será disputada no sábado, dia 30 de maio, em Budapeste. O PSG, treinado por Luis Enrique, enfrentará o Arsenal, comandado por Mikel Arteta, após a equipe inglesa eliminar o Atlético de Madrid na outra semifinal.