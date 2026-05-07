"Parças" ganham carona em jatinho de Neymar e viram destaque no Youtube

O jatinho particular de Neymar ganhou protagonismo no vídeo mais recente do canal do astro no Youtube, publicado nessa quarta-feira (6/5). Isso porque o camisa 10 usou a aeronave para ‘dar carona’ aos "parças" de Santos durante a viagem para Argentina, onde a equipe empatou em 1 x 1 com o San Lorenzo, no dia 28 de abril, pela Sul-Americana.
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Durante o embarque, o atacante brincou com a situação e chamou a viagem de "Uber Black" em referência ao serviço premium de aplicativo de corridas. Parte do elenco havia seguido diretamente de Salvador após o jogo contra o Bahia, no dia 25 de abril, enquanto ele, Gabigol, William Arão, Gabriel Brazão e Igor Vinícius permaneceram em Santos.
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"Estou dando carona aos meus companheiros. O clube foi diretamente da Bahia. Nós ficamos treinando lá no (CT do) Santos. Ontem acabei passando um pouquinho mal e não treinei de manhã, estou me sentindo um pouco melhor. E agora a gente está indo para a Argentina, estão todos aqui do lado e vai ser legal a viagem", afirmou à câmera.
Na sequência, o jogador voltou a citar a carona ao mostrar os companheiros dentro da aeronave. Estão pegando uma "caroninha" no Uber Black. "Vambora", atrás dos três pontos na Argentina. O vídeo ainda registrou a chegada do grupo à capital, com o camisa 10 entre os mais ovacionados e presenteados do elenco.
Veja o vídeo
Santos empata com Neymar em campo
Os argentinos inauguraram o placar do jogo com gol de Cuello, mas Gabriel Barbosa empatou pouco depois e definiu o empate em 1 x 1. Aliás, esse resultado se repetiu no duelo da última terça-feira (5/5), diante do Deportivo Recoleta, no Paraguai já este com tento do camisa 10.
Com três pontos em quatro jogos, o Peixe ocupa a última posição do Grupo D e vive uma realidade difícil. O San Lorenzo lidera com seis pontos, seguido pelo Deportivo Cuenca, com cinco, e o Recoleta aparece na sequência somando quatro. Vale destacar que apenas o primeiro colocado avança à próxima fase da competição.
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