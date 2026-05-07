Palmeiras rebate Grêmio e Flamengo e chama nota da dupla de mentirosa

O Palmeiras aumentou o tom da disputa envolvendo a Libra e os direitos de transmissão do futebol brasileiro. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (7/5), o Verdão rebateu a nota conjunta publicada por Grêmio e Flamengo um dia antes e classificou o posicionamento da dupla como mentiroso.

O Verdão também acusou os clubes de criarem falsas narrativas em torno do novo acordo relacionado à distribuição das receitas de audiência do contrato firmado com a TV Globo, válido até 2029.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na nota oficial, o Palmeiras negou qualquer participação em um eventual acerto que beneficie financeiramente o Grêmio. Segundo o clube, não existe documento assinado que gere receitas extras aos gaúchos dentro do acordo da Libra.

Esclarecimento sobre o comunicado conjunto divulgado na quarta-feira por Grêmio e Flamengo. pic.twitter.com/UFK0tdQAng SE Palmeiras (@Palmeiras) May 7, 2026

O Palmeiras não assinou qualquer documento que implique receitas adicionais ao Grêmio. Aliás, o recente acordo referente ao contrato com a TV Globo pelos direitos de transmissão determina que o próprio clube gaúcho bem como os demais signatários pague um valor fixo anual ao Flamengo, afirmou o Verdão

O comunicado ainda reforça que o Palmeiras não participou de negociações paralelas entre os dois clubes.

Cabe ressaltar que o Palmeiras não participou de eventual acordo celebrado por Grêmio e Flamengo fora do âmbito institucional da Libra, acrescentou o Verdão.

Inclusive, a manifestação acontece poucos dias após o Palmeiras anunciar sua saída da Libra. Movimento, aliás, que aumentou a tensão entre os clubes envolvidos na negociação dos direitos comerciais do futebol brasileiro.

A nota conjuta que irritou o Palmeiras

Na quarta-feira (06/5), Grêmio e Flamengo haviam divulgado uma nota conjunta. Nela, ambos afirmam que o novo acordo garantiu receitas adicionais para ambos os clubes entre 2026 e 2029. O texto também destacava o compromisso das equipes com uma liga forte, sustentável e alinhada às melhores práticas globais.

Comunicado em conjunto Flamengo e Grêmio:https://t.co/ZDyrA8PYbo pic.twitter.com/omj45UZRyK Flamengo (@Flamengo) May 6, 2026

O acordo garante que, no período de 2026 a 2029, Grêmio e Flamengo ampliarão suas participações nas receitas de audiência em relação ao modelo anteriormente proposto, assegurando receitas adicionais para ambos os clubes, dizia o comunicado.

Além disso, a dupla ainda defendeu o diálogo e a convergência entre os clubes como pilares para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Tudo isso em meio ao cenário cada vez mais turbulento envolvendo os blocos comerciais da Libra e da LFU.