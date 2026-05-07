São Paulo segura pressão do OHiggins e mantém liderança do grupo na Sul-Americana

Os reservas do São Paulo foral até o estádio El Teniente, no Chile e conseguiram arrancar um empate sem gols diante do OHiggins, nesta quinta-feira (7/5), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Depois de uma primeira etapa equilibrada e marcada por muitos erros de passe, os chilenos cresceram na partida, acertaram o travessão e a trave, além de exigirem grandes defesas de Coronel. O Tricolor, por outro lado, encontrou dificuldades ofensivas, quase marcou com Tapia, mas ficou no 0 a 0.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Assim, com o resultado, o São Paulo se manteve na ponta do Grupo C, com oito pontos, enquanto o O´Higgins foi aos sete pontos, mas acabou sendo ultrapassado pelo Millionários, da Colômbia, que igualou a pontuação dos chilenos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Primeiro tempo
O primeiro tempo entre OHiggins e São Paulo foi de muitos erros de passes e poucas chances claras no estádio El Teniente, no Chile. O Tricolor começou tentando assustar com Ferreirinha, que arriscou de fora da área logo no primeiro minuto, mas mandou por cima do gol. Depois disso, os chilenos passaram a controlar mais a posse de bola, explorando principalmente as jogadas pelo lado esquerdo com Sarrafiore. Ainda assim, a defesa são-paulina conseguiu neutralizar as investidas, com boas intervenções de Dória e Osorio.
A melhor oportunidade do OHiggins aconteceu aos 28 minutos. Após erro de Igor Felisberto na saída de bola, Sarrafiore recuperou a posse e encontrou Muñoz livre pela direita. O atacante cruzou na medida para González, que apareceu sozinho na área, mas cabeceou para fora. O São Paulo respondeu em chutes de média distância com Ferreirinha, mas sem levar grande perigo ao goleiro Carabalí. Nos minutos finais, o time chileno voltou a pressionar e quase marcou em cabeçada de Castillo, bloqueada por Dória dentro da área. Assim, as equipes foram para o intervalo empatando sem gols.
Segundo tempo
Depois de um primeiro tempo equilibrado e com poucas chances claras, o OHiggins voltou mais agressivo para a etapa final e passou a pressionar o São Paulo no Chile. Logo nos primeiros segundos, Sarrafiore aproveitou sobra dentro da área e acertou o travessão de Coronel. Pouco depois, Leiva também assustou em chute desviado que bateu na trave. O time chileno manteve o domínio ofensivo e criou novas oportunidades com González e Castillo, obrigando o goleiro são-paulino a trabalhar em cabeceio defendido no meio do gol e, principalmente, em grande intervenção aos 26 minutos, quando González saiu livre cara a cara e parou em ótima defesa de Coronel.
O São Paulo encontrou dificuldades para criar, mas teve a melhor chance da partida aos 13 minutos. André Silva puxou o contra-ataque pela direita e cruzou rasteiro para Tapia, que se atirou na bola dentro da área. Carabalí, porém, salvou o OHiggins com uma grande defesa. Nos minutos finais, os chilenos voltaram a pressionar em busca da vitória e desperdiçaram boas oportunidades com Leiva, que finalizou cruzado para fora dentro da área, além de Ogaz e Castillo em lances de pressão já nos acréscimos. Mesmo acuado em parte da etapa final, o Tricolor segurou o empate sem gols fora de casa.
O´HIGGINS 0X0 SÃO PAULO
Sul-Americana 4ª rodada da fase de grupos
Data e hora: 07 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI)
Gols: –
OHIGGINS: Carabalí; Faúndez, Garrido, Brizuela e Pavez; Leiva, Ogaz e Rabello (Vecino, 28/2ºT); Sarrafiore, Francisco González e Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.
SÃO PAULO: Carlos Coronel; Igor, Dória, Osorio e Enzo Díaz; Luan (Sabino, 38/2ºT), Djhordney (Danielzinho, 20/2ºT) e Cauly (Negrucci, 34/2ºT); Ferreira (Arthur, 20/2ºT), Tapia (Lucca, 34/2ºT) e André Silva. Técnico: Roger Machado
Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)
Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
VAR: German Delfino (ARG)
Cartões amarelos: Brizuela, Garrido e Leiva (OHG); Djhordney e Sabino (SAO)
Saiba Mais
- Esportes Valverde sofre traumatismo craniano após briga com Tchouaméni
- Esportes Samir Xaud despista sobre Neymar e reafirma confiança em Ancelotti: "Deixa na mão dele"
- Esportes Brahma reforça movimento e convoca o Brasil a resgatar a confiança no Hexa
- Esportes COI devolve hino e bandeira aos bielorrussos, mas não aos russos
- Esportes Onde Ronaldinho vai aparecer? Globo detalha plano para o Bruxo na Copa
- Esportes Real Madrid avalia suspender Tchouaméni e Valverde após briga