Platense e Peñarol empatam na Argentina e classificam o Corinthians

Platense e Peñarol ficaram no empate por 1 x 1 na noite desta quinta-feira (7/5), no Estádio Ciudad de Vicente López, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O equilíbrio no placar foi suficiente para carimbar a classificação matemática do Corinthians para as oitavas de final da competição com duas rodadas de antecedência. Com o ponto somado por cada equipe, o time argentino chegou aos sete pontos, enquanto os uruguaios alcançaram apenas dois, não conseguindo mais atingir os 10 pontos do líder alvinegro.

Gols e pressão uruguaia no primeiro tempo

O confronto começou com as duas equipes sofrendo com problemas físicos e substituições precoces. Logo aos 13 minutos, o Peñarol precisou substituir Eric Remedi por Diego Laxalt devido a uma lesão. Pouco depois, foi a vez do Platense perder Tomás Nasif, que deu lugar a Augusto Lotti. Mesmo com as interrupções para atendimento médico, o ritmo da partida seguiu elevado, com o Peñarol tentando controlar as ações no meio de campo e o time da casa apostando na velocidade de Franco Zapiola.

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O placar saiu do zero aos 29 minutos, quando Facundo Batista aproveitou uma assistência de cabeça de Diego Laxalt para finalizar com o pé esquerdo no canto inferior, colocando o Peñarol em vantagem. A celebração excessiva rendeu um cartão amarelo ao atacante, mas a vantagem uruguaia durou pouco. O Platense partiu para a pressão e chegou a carimbar a trave em um chute cruzado de Franco Zapiola aos 49 minutos.

A insistência dos argentinos deu resultado aos 40 minutos do primeiro tempo. Agustín Lagos recebeu passe preciso de Zapiola e finalizou com o pé direito do lado direito da área para vencer o goleiro Washington Aguerre e deixar tudo igual no marcador. O gol de empate incendiou as arquibancadas em Vicente López. Com isso, forçou o Peñarol a recuar suas linhas para evitar a virada ainda antes do intervalo.

Borgogno garante o empate do Platense e festa do Corinthians

Na etapa complementar, o Peñarol lançou mão de substituições ofensivas, incluindo a entrada do centroavante Abel Hernández, para tentar manter vivo o sonho da classificação. O atacante uruguaio Matías Arezo teve a chance mais clara de marcar aos 50 minutos. Ele desferiu uma cabeçada que exigiu defesa espetacular de Matías Borgogno no ângulo superior esquerdo. O goleiro argentino foi o grande nome da etapa final, realizando intervenções seguras em chutes de longa distância de Gastón Togni.

O apito final selou um resultado que frustra as pretensões do Peñarol em avançar na Libertadores, restando agora a luta por uma vaga na Sul-Americana. Para o Platense, o ponto conquistado em casa mantém a equipe viva na disputa pela liderança da chave contra o Corinthians.