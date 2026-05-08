Presidente do Santos é cobrado por alunos na própria universidade

Marcelo Teixeira foi abordado enquanto deixava a sua universidade - (crédito: Foto: Reprodução)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, recebeu cobranças sobre a atual fase do clube na noite de quinta-feira (7/5), na Faculdade de Artes e Comunicação (FaAC), instituição ligada à família do dirigente.

Insatisfeitos com o momento do Peixe, alunos e torcedores abordaram Teixeira enquanto ele deixava o local. Além de comandar o Santos, o dirigente também atua como presidente do conselho de administração da universidade.

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No vídeo da situação, os ânimos aparecem exaltados durante a conversa. Entretanto, policiais militares que realizavam o policiamento dos jogos universitários no complexo acompanharam a ocorrência e controlaram o momento.

Marcelo Teixeira sendo cobrado por alunos da Faculdade de Artes e Comunicação (FaAC), que pertence sua a família, devido a má fase do Santos. @lucas_fscosta94 pic.twitter.com/1iJd8y9DGA LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 8, 2026

Diante da repercussão, a FaAC divulgou uma nota oficial ainda na noite de quinta-feira. A instituição classificou o episódio como uma atitude isolada e, além disso, negou qualquer manifestação organizada contra Marcelo Teixeira.

O Santos vive um jejum de sete jogos sem vitórias. A última vez que o time venceu foi contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. A equipe está em 16º na competição, com 15 pontos, a mesma pontuação do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento.

Na Sul-Americana, o Santos amarga a lanterna do Grupo D, sem ter vencido no torneio ainda. A equipe decide a vaga nas oitavas da Copa do Brasil no dia 13, contra o Coritiba, no Couto Pereira. Antes, o time entra em campo pelo Brasileirão, recebendo o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada, neste domingo (10).

FaAC se pronuncia após cobrança a Marcelo Teixeira

Após o ocorrido, a FaAC emitiu uma nota oficial em suas redes sociais tratando o episódio como um fato isolado.

"A FaAC esclarece que não houve qualquer tipo de organização, manifestação ou ataque direcionado ao presidente Marcelo Teixeira. O ocorrido se trata de uma atitude isolada de um aluno que estuda em um dos nossos cursos. O vídeo publicado nas redes sociais mostra, inclusive, membros da nossa diretoria tentando apartar e encerrar a situação, que acabou se estendendo além do necessário. A cobrança feita por uma pessoa, enquanto torcedor do Santos Futebol Clube, ao presidente da instituição, em um momento inoportuno, não possui o apoio nem a concordância da FaAC."