Tite se esquiva sobre Neymar na Copa, mas elogia craque

"É lógico que o Luciano (Signorini, assessor de imprensa) me pautou essa pergunta", disse.

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"Eu não tenho a condição de dizer se eu levaria, porque essa análise é daquela decisão final do técnico. O que eu posso dizer é que no período que ele trabalhou comigo foi o maior atleta com maiores atributos técnicos que eu já vi", acrescentou.

"Ele fez coisas impressionantes. A capacidade criativa… Acho que usei uma vez o termo de arco e flecha que ele desenvolveu. Ambidestro, visão panorâmica. A gente fala que a coruja tem quase 360 graus (no pescoço), ela tem uma visão de 270 graus. Ele (Neymar) tem isso. Escaneia tudo à volta e, de repente, te deixa na cara do gol. Ele é diferente, ele é diferente. "Ah, o momento que está, o que ele fez". Isso não compete a mim. "Em termos físicos". Tem todo um departamento. O maior atleta na fase com quem eu trabalhei foi ele", completou.

Comandante admite erro com o craque

Na eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa de 2022, Neymar nem chegou a bater o seu pênalti. Afinal, ele era o último, entretanto Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram suas cobranças. Na entrevista, Tite afirma que o erro foi dele e que o atacante deveria ter sido o primeiro batedor.

"Todas as críticas que foram feitas ao Neymar não ser o primeiro estão corretas. Eu errei", frisou

"Contextualizo essa situação. Imaginava que pudesse no último pênalti, ser a maior pressão e tê-lo como batedor. A gente fez toda uma preparação anterior, escolheu os melhores batedores, já sabíamos, tínhamos listado e tal. E eu aceitei que fosse dessa forma. Deixo o Neymar por último.", salientou.

"Poderia estar justificando assim, o Neymar foi o último na Olimpíada e fez o gol decisivo. Tá legal, mas não quero fazer. Estou externando, mas não quero.", concluiu.