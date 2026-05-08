Grêmio fecha acordo milionário com Flamengo nos bastidores da Libra

Grêmio e Flamengo atuaram juntos nos bastidores nos últimos dias. Os dois clubes, integrantes da Libra, divulgaram uma nota oficial em conjunto após chegarem a um entendimento sobre o novo modelo de distribuição das receitas de audiência do Brasileirão.
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O acordo redefine os critérios do rateio envolvendo os direitos de transmissão entre 2026 e 2029. A discussão envolvia principalmente a fatia relacionada à audiência da televisão, responsável por 30% do valor total do contrato firmado pelos clubes da liga. Internamente, Flamengo e Grêmio participaram diretamente das negociações finais.
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Bastidores decisivos
O Flamengo liderava o movimento para ampliar sua participação nas receitas e buscava receber cerca de R$ 150 milhões extras até 2029. Isso representaria um aumento anual de R$ 37,5 milhões. O novo modelo, a princípio, reduziria a parte destinada ao Grêmio, que perderia aproximadamente R$ 4,5 milhões por temporada.
Desse modo, o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, procurou dirigentes gremistas em mais de uma oportunidade. Ainda na gestão de Alberto Guerra, o clube gaúcho não aderiu à proposta. Porém, já sob comando de Odorico Roman, o entendimento avançou e o alinhamento acabou oficializado entre as partes.
Com o acordo fechado, o Grêmio evitou a perda prevista inicialmente e ainda ampliou seus ganhos no novo modelo. O clube gaúcho deve receber cerca de R$ 1,5 milhão a mais por temporada nos critérios ligados às assinaturas, totalizando aproximadamente R$ 24 milhões ao longo dos quatro anos previstos no contrato.
Na nota divulgada pela Libra, os clubes destacaram que o entendimento buscou equilíbrio entre os interesses defendidos por Flamengo, Grêmio e os demais integrantes da liga. O comunicado ainda ressaltou que o consenso encerra a divergência sobre a divisão das receitas de audiência até 2029.
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