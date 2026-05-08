Ceilândia perde nas quartas e se despede da Libertadores

O Ceilândia se despediu da Libertadores de Futebol de Areia na última quinta-feira (7) após perder por 6x3 para Dávila, equipe chilena. O Gato Preto fez uma excelente fase de grupos, mas foi derrubado logo nas quartas de finais. Agora, a equipe ainda joga a disputa pelo quinto lugar, contra o Sportivo Cerrito, do Uruguai. O jogo será hoje (8) às 20h em Vila Velha (ES).
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O Gato Preto vinha em uma crescente no beach soccer. Mesmo sem praia, a equipe foi convidada a participar da competição como time do país sede, após fazer boa campanha na última Supercopa do Brasil de Futebol de Areia. Nesta Libertadores, os candangos venceram o Sportivo Luqueño na estreia, derrotaram o Guaviare nos pênaltis e, por último, despacharam o Tito Drago para conseguirem a classificação invicta e em primeiro do grupo. Porém, na primeira fase de mata-mata, o Ceilândia perdeu de virada para o Dávila e se despediu da competição.
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Mesmo com a eliminação candanga, outras duas equipes brasileiras seguem na disputa pela Glória Eterna e vão disputar as semifinais. O Sampaio Corrêa passou com facilidade em primeiro de seu grupo, derrotou o Sportivo Cerrito por 10x4 e se classificou para a próxima fase onde terão o Sportivo Luqueño como adversário. O outro time trata-se do Vasco, que vem em busca de sua quinta taça da competição. Os cariocas também tiveram vida fácil na fase de grupos e passaram o carro no Tito Drago por 17x3. Agora, disputarão as semifinais contra o algoz do Ceilândia, o Dávila.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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