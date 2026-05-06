Libertadores: Corinthians busca empate nos acréscimos contra o Santa Fe

Primeiro tempo
O primeiro tempo entre Independiente Santa Fe e Corinthians foi equilibrado e intenso em Bogotá. Logo no início, o time colombiano assustou com Bustos, que finalizou forte de fora da área para defesa de Hugo Souza. O Timão respondeu aos 14 minutos, quando Garro cobrou falta na área e Raniele cabeceou firme, obrigando Mosquera a fazer grande defesa. O time da casa voltou a levar perigo principalmente com Rodallega, que arriscou chute de longa distância e mandou muito perto do gol.
Na reta final da etapa inicial, o Timão teve a melhor chance da partida. Aos 32 minutos, Matheuzinho cruzou rasteiro para André finalizar de primeira, mas a defesa colombiana salvou praticamente em cima da linha. O Santa Fe respondeu logo depois com Perlaza, que chutou forte e exigiu boa intervenção de Hugo Souza. O primeiro tempo ainda ficou marcado por muitas disputas físicas, cartões amarelos e um clima quente entre os jogadores em campo, mas sem alterações no placar.
Segundo tempo
Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, o Santa Fe voltou melhor do intervalo e passou a pressionar o Corinthians em Bogotá. Hugo Souza precisou trabalhar logo nos minutos iniciais, fazendo grandes defesas em finalizações de Rodallega e Toscano. A pressão colombiana aumentou até que, aos 14 minutos, Rodallega recebeu na área, deslocou o goleiro corintiano e abriu o placar. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR confirmou o gol dos colombianos
Atrás no placar, o Corinthians cresceu na reta final e passou a pressionar em busca do empate. Dieguinho quase marcou em chute na trave, além de exigir boa defesa de Mosquera minutos depois. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Matheuzinho fez um belo lançamento para Gustavo Henrique aparecer livre na área e cabecear para o fundo das redes, garantindo o empate por 1 a 1 para o Timão fora de casa.
Cenas lamentáveis
Após o final da partida, houve uma confusão entre os jogadores. Nas imagens, os atletas do Santa Fe foram para cima do goleiro Hugo Souza, do Corinthians. Muitos objetos foram arremessados no gramado pela torcida e os atletas do Timão tiveram que sair às pressas para o vestiário.
SANTA FE X CORINTHIANS
Copa Libertadores da América 4ª rodada (Fase de Grupos)
Data e hora:06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30(de Brasília)
Local:Estádio El Campín, Bogotá (COL)
Gols: Rodallega, 14/2°T (1-0); Gustavo Henrique, 47/2°T (1-1)
SANTA FE: Mosquera, Helibelton Palacios (Luis Palacios, 32/2°T), Olivera (Scarpeta, 10/2°T) e Moreno; Mafla, Dani Torres, Toscano (Zapata, 32/2°T) e Omar Fernandez e Perlaza (Obrian, 09/2°T); Rodallega e Bustos. Técnico: Pablo Repetto
CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Carrillo, 35/2°T), André (Dieguinho, 29/2°T), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto (Pedro Raul, 41/2°T) e Lingard. Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Kevin Ortega (PER)
Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sanchez (PER)
VAR: Carlos Orbe (EQU)
Cartão Amarelo: Olivera, Rodallega e Perlaza (STF)
