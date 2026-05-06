Internacional vira sobre Brasil de Pelotas e fatura a Recopa Gaúcha

O Internacional conquistou o seu terceiro título da Recopa Gaúcha. Na noite desta quarta-feira (6), a equipe derrotou o Brasil de Pelotas por 2 x 1, no Estádio Bento de Freitas. Em um duelo marcado pela tensão, o Colorado saiu em desvantagem, mas conseguiu a virada nos minutos finais. Assim, encerra um jejum de dez anos sem levantar esse troféu.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As conquistas anteriores ocorreram nas edições de 2016 e 2017. Ambas, aliás, foram decididas nos pênaltis: contra o São José, de Porto Alegre, e o Ypiranga, de Erechim, respectivamente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O jogo
O duelo desta quarta-feira teve amplo equilíbrio, embora o Colorado tenha pressionado bastante. Alan Patrick e Kayky criaram boas oportunidades, enquanto Borré só não marcou após cruzamento de Bruno Tabata porque o goleiro Edson apareceu muito para salvar.
O segundo tempo trouxe mais emoção. Aos 30 minutos, Yago fez bela jogada pela esquerda, superou Aguirre e cruzou para Lula, que cabeceou firme e abriu o placar para o Brasil de Pelotas. Mas o Inter reagiu rapidamente: aos 38?, Aguirre levantou da direita e Vitinho mergulhou para empatar. Já nos acréscimos, Juninho cabeceou para a área, a bola desviou em Ronaldo e sobrou para Borré, que aproveitou e garantiu a virada colorada.
Saiba Mais
- Esportes Vasco vira para cima do Audax e lidera o Grupo G da Sul-Americana
- Esportes Mirassol homenageia Pelé em camisa para jogos de Libertadores
- Esportes Memphis aceita redução salarial para renovar, diz executivo do Corinthians
- Esportes PSG elimina Bayern e vai à final da Champions contra o Arsenal
- Esportes Após vitória recorde, Cerrado desafia invencibilidade do Sampaio Corrêa
- Esportes Fifa libera convocados para Copa para jogar rodada final da Libertadores e Sul-Americana