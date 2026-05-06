InícioEsportes
Futebol

Internacional vira sobre Brasil de Pelotas e fatura a Recopa Gaúcha

No Estádio Bento de Freitas, Colorado passa sufoco, mas vence por 2 a 1 e chega ao seu terceiro título do torneio

Brasil de Pelotas e Internacional disputaram a Recopa Gaúcha na noite desta quarta-feira - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
Brasil de Pelotas e Internacional disputaram a Recopa Gaúcha na noite desta quarta-feira - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional conquistou o seu terceiro título da Recopa Gaúcha. Na noite desta quarta-feira (6), a equipe derrotou o Brasil de Pelotas por 2 x 1, no Estádio Bento de Freitas. Em um duelo marcado pela tensão, o Colorado saiu em desvantagem, mas conseguiu a virada nos minutos finais. Assim, encerra um jejum de dez anos sem levantar esse troféu.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As conquistas anteriores ocorreram nas edições de 2016 e 2017. Ambas, aliás, foram decididas nos pênaltis: contra o São José, de Porto Alegre, e o Ypiranga, de Erechim, respectivamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O jogo

O duelo desta quarta-feira teve amplo equilíbrio, embora o Colorado tenha pressionado bastante. Alan Patrick e Kayky criaram boas oportunidades, enquanto Borré só não marcou após cruzamento de Bruno Tabata porque o goleiro Edson apareceu muito para salvar.

O segundo tempo trouxe mais emoção. Aos 30 minutos, Yago fez bela jogada pela esquerda, superou Aguirre e cruzou para Lula, que cabeceou firme e abriu o placar para o Brasil de Pelotas. Mas o Inter reagiu rapidamente: aos 38?, Aguirre levantou da direita e Vitinho mergulhou para empatar. Já nos acréscimos, Juninho cabeceou para a área, a bola desviou em Ronaldo e sobrou para Borré, que aproveitou e garantiu a virada colorada.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/05/2026 23:22 / atualizado em 06/05/2026 23:22
    SIGA
    x