Psicólogo do Gama explica se perda da invencibilidade afeta o time

O Gama volta a entrar em campo pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (9/5), às 18h, para enfrentar o Luverdense, no Estádio Passo das Emas. No último jogo entre as equipes, o Periquito goleou por 4 x 0 no Bezerrão e manteve a invencibilidade na competição. Entretanto, o segundo baque da temporada (o primeiro foi a eliminação na Copa do Brasil nos pênaltis contra o Goiás) chegou na quarta-feira (6/5), após a derrota por 1 x 0 diante o Rio Branco. O resultado negativo culminou no fim da sequência invicta de 24 partidas e na despedida da Copa Centro-Oeste. Com isso, fica a pergunta: como os jogadores vão lidar com esse baque?

Psicólogo esportivo há mais de 20 anos, Luciano Lopes tem um papel fundamental dentro do Gama: cuidar do mental da equipe e fazer o fator ajudar nos resultados em campo. Atualmente, a parte psicológica do atleta é tão importante quanto a parte física e o detalhe psicológico extracampo reflete, e muito, no desempenho profissional do jogador.

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Em entrevista ao Correio, Luciano explica como a eliminação amarga do último jogo pode afetar o psicológico dos atletas na sequência da Série D. “Nós temos um grupo de jogadores que sabe lidar com esse tipo de situação. A derrota não define quem é o clube. A expectativa é absorver bem esse baque e usar a eliminação como aspecto motivacional para seguirmos conquistando bons resultados”, conta o psicólogo.

Luciano também ressalta a maturidade da equipe para superar esse tipo de resultado. “A área da psicologia já vinha preparando os atletas e orientando a comissão sobre como reagir diante da adversidade. No futebol, sempre buscamos o próximo resultado agradável, mesmo que o anterior tenha sido uma vitória ou uma derrota. Pela minha convivência com o grupo, sei que são muito maduros e que trabalham bastante em prol do clube. Acredito que essa derrota não vai trazer impactos para o nosso maior objetivo, que é subir para a Série C", pontua.

Luciano também pontua sobre o tamanho da importância da psicologia no âmbito esportivo. “A psicologia ajuda o atleta a manter sua auto avaliação, com foco em seu desempenho e não apenas no resultado. Para a partir daí, estabelecer suas metas para continuar evoluindo em direção à alta performance”, detalha.

Mesmo vivendo uma temporada de alto rendimento, o Gama vai precisar demonstrar trabalho no restante do ano. A repercussão da eliminação diante o Rio Branco não foi agradável nas arquibancadas, com vaias entoadas após o apito final. Ainda assim, o Periquito segue invicto e líder do grupo A3 na Série D e com a classificação para o mata-mata bem encaminhada. A equipe tem 13 pontos conquistados, combinados com quatro vitórias e um empate no clássico contra o Brasiliense.

O Luverdense, por outro lado, perdeu a invencibilidade na competição justamente para o Gama, na última rodada. A partida terminou em 4 x 0 para o Periquito, mas, ainda assim, a equipe mato-grossense segue na vice-liderança, com oito pontos. Porém, a distância para o Primavera-MT, primeiro time fora da zona de classificação, diminuiu para apenas três e fez o Verdão do Norte ligar o sinal de alerta.

Ficha técnica

Luverdense-MT x Gama

Série D do Campeonato Brasileiro - sexta rodada

Luverdense

João Guilherme, Gutierrez, G.Alexandria, Feliphe, Douglas, Thiago Gabriel, Hitalo, Lucas Goes, Pedro, Marco Antônio e Isac Miller

Técnico: Fernando da Silva

Gama

Renan Rinaldi, Michel Henrique, Darlan, Zulu, Lucas Piauí, Moisés, Lúcio, David Lucas, Ramon, Renato e Felipe Clemente

Técnico: Luís Carlos Souza

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Horário: 18h

Local: Estádio Passo das Emas, Lucas do Rio Verde (MT)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima e Danilo Queiroz



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