Brasília recebe noites decisivas do VMB 11 com rivalidades e revanche

Competição terá o card principal disputado neste sábado (9/5). O resgate dos ingressos é gratuito na plataforma Sympla - (crédito: Divulgação)

A reta final do Volta ao Mundo Bambas 11 promete transformar Brasília no principal centro da capoeira competitiva do país neste fim de semana. Após dias de disputas e classificatórias, o evento chega aos momentos decisivos entre sexta-feira (8/5) e sábado (9/5), na Arena Hall, em Vicente Pires, com entrada gratuita para o público, mediante resgate de ingresso on-line, e uma programação marcada por rivalidades, revanche e confrontos aguardados pelos fãs da modalidade.

A movimentação começa já na noite desta sexta-feira (8/5), com a pesagem oficial do card principal e a coletiva de imprensa dos atletas envolvidos nas lutas mais esperadas da edição. O encontro funciona como último ato antes das disputas decisivas e aumenta a tensão para um sábado tratado internamente como um dos maiores da história recente do VMB.

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O card principal será realizado na noite de sábado (9/5) e concentra alguns dos confrontos mais comentados da capoeira competitiva nacional. A expectativa da organização aponta para casa cheia na Arena Hall, reforçando o peso conquistado por Brasília dentro do circuito da modalidade nos últimos anos.

Entre os duelos mais aguardados aparece o reencontro entre Anderson Sem Coluna e Lucas Furacão. O primeiro combate terminou cercado de polêmica após interrupção e revisão técnica responsável pela anulação do resultado. Desde então, a rivalidade ganhou força nos bastidores e transformou a revanche em uma das principais atrações do evento.

Outro confronto carregado de expectativa envolve Glaucio Flash e Wandré Caputino. O histórico entre os atletas remonta ao VMB 8, quando a luta terminou após lesão sofrida por Caputino em uma disputa de solo. A repercussão provocada pela reação de Flash aumentou a rivalidade e alimentou a pressão para o novo encontro dentro da roda.

O sábado (9/5) também reserva novo capítulo da disputa entre Gigante e Guerreiro, protagonistas de um empate na edição passada. O equilíbrio registrado no último combate ampliou a repercussão do duelo e colocou o reencontro entre os mais aguardados pelo público presente na Arena Hall.

Além das rivalidades, o VMB 11 contará com disputa de cinturão no peso leve feminino entre Julyana Kitana e Janaely Gata. O evento ainda terá espaço para atletas da nova geração da modalidade, com confrontos envolvendo Kauê Caldeira x Watally Cenoura e Arthur Voador x Eliabe 360.

Mais do que espetáculo esportivo, o evento também movimenta a cadeia econômica da capoeira. Segundo a organização, a edição deste ano distribuirá aproximadamente R$ 60 mil em premiações e deve gerar impacto superior a R$ 125 mil em prestação de serviços ligados ao torneio, envolvendo atletas, músicos, cantadores, equipes técnicas e profissionais das áreas de comunicação e marketing.

“A gente está falando de um evento com lutas equilibradas, histórias abertas e atletas que sabem o que representam. É um card construído com critério, que valoriza o desempenho e a entrega dentro da roda”, destacou o diretor técnico Aritana Silva. Para o diretor-executivo Saverio Scarpati, o crescimento do VMB amplia o papel da capoeira competitiva no cenário esportivo nacional. “Não é só sobre o espetáculo. É sobre colocar recurso dentro da capoeira, gerar oportunidade e criar um ambiente em que o profissional consiga viver do que faz. Esse movimento já é realidade”, afirmou.

Com transmissão confirmada pelo Canal Combate, XSports e Com Brasil TV, o Volta ao Mundo Bambas amplia o alcance internacional da modalidade e fortalece o movimento de estruturação da Federação de Capoeira Competitiva (FCC), entidade responsável por reunir federações estaduais e representantes internacionais da prática.

Programação

Sexta-feira (8/5)

15h às 18h Seletiva esportiva juvenil

19h às 19h30 Pesagem do card principal

19h30 às 20h30 Coletiva de imprensa

Sábado (9/5)

16h às 18h30 Card preliminar

20h às 22h Card principal

Local

Arena Hall Sara Nossa Terra, Vicente Pires

Entrada gratuita, mediante resgate de ingresso na plataforma Sympla

Transmissão: Canal Combate, XSports e Com Brasil TV