NBB: Brasília vence Flamengo no Maracanãzinho e fica a um jogo da semi

O Brasília Basquete se impôs no segundo tempo no Rio de Janeiro e prevaleceu nos últimos dois quartos - (crédito: PAULA REIS)

O Brasília está a uma vitória nesta quarta-feira, às 20h30, no Ginásio Nilson Nelson, da classificação para as semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). Ontem, a trupe de Dedé Barbosa deu o troco da derrota da última sexta e derrotou o Flamengo com autoridade, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, por 98 x 90. Com isso, a série melhor de cinco está 2 x 1.

Quarto colocado na temporada regular, o Brasília tem a vantagem do mando de quadra. O time rubro-negro encerrou atrás, na quinta colocação. Portanto, mesmo se perder, o time candango disputará o quinto confronto em casa, na sexta-feira, na tentativa de voltar a figurar entre os quatro melhores da liga nacional profissional de basquete. Isso não acontece há 10 anos, completados exatamente ontem, desde a eliminação contra o Bauru na temporada de 2015/2016.

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O nome do jogo de ontem foi o ala/armador Kevin Crescenzi. Em uma tarde iluminada, ele anotou 22 pontos, dois a mais do que Baralle, protagonista de 20 pelo Flamengo.

"Não dá para perder tanta bola contra um time desse calibre. A gente conseguiu melhorar um pouco defensivamente no segundo tempo, e isso fez diferença no jogo", comentou o jogador depois da partida em entrevista ao SporTV.

O Flamengo assumiu a dianteira no primeiro quarto e fez 24 x 20. Na sequência, concluiu a segunda parcial com um apertado 26 x 24. O time da casa foi para o intervalo com 50 x 44. A performance do Brasília começou a mudar a história do jogo no terceiro quarto, com uma vitória por 31 x 23. O ritmo avassalador continuou no último, com 23 x 17, e o triunfo por oito pontos de diferença por 98 x 90 diante de rubro-negros incrédulos.