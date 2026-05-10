Vasco vence Athletico-PR por 1 x 0 e sobe na tabela

O Vasco conquistou uma vitória importante para se afastar da zona de rebaixamento. Neste domingo (10/5), o Cruz-Maltino venceu o Athletico por 1 x 0, em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Mendes ainda no primeiro tempo balançou as redes em bonito gol. De maneira geral, a equipe carioca, aliás, teve o controle do jogo, mas o time catarinense parou na trave no segundo tempo.

Com o resultado, o Vasco pegou o elevador na tabela e ocupa a oitava colocação, com 20 pontos. Além disso, encerra uma sequência de dois jogos sem vencer no torneio nacional (vinha de derrota para o Corinthians e empate com o Flamengo). Do outro lado, o Atletico perdeu a chance de entrar no G4 e estaciona na quinta colocação, com 23 somados. Aliás, os times voltam a campo pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino, portanto, enfrenta o Paysandu, enquanto o Furacão encara o Atlético-GO.

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Domínio cruz-maltino

O Vasco vai para o intervalo merecidamente com a vitória. Por sinal, o placar ficou até barato. Nos primeiros cinco minutos, foram pelo menos três boas oportunidades para abrir o placar. Santos, duas vezes, e uma bola na trave, impediram o gol. Porém, Thiago Mendes tratou de resolver isso. Após bom passe de Puma, o volante teve liberdade para entrar na área e estufar as redes. Depois do gol, o Athletico-PR tentou reagir, mas faltava pontaria. Léo Jardim fez duas boas defesas e cruzamentos perigosos, mas foi pouco para a equipe paranaense.

Jogo truncado, e festa na barreira

Na segunda etapa, a partida ficou mais truncada e brigada dos dois lados. Atrás do placar, o Athletico mudou a postura no segundo tempo e buscou propor o jogo. Aos nove minutos, Luisz Gustavo colocou uma bola na trave. Léo Jardim pulou, mas não conseguiu chegar nela. Pouco tempo depois, o Furacão criou uma jogada perigosa, mas João Cruz pegou mal na bola e desperdiçou grande oportunidade. Aos 30 minutos, Chiqueti, que tinha entrado minutos antes, também quase marcou.

Mandante, o Vasco procurou valorizar a posse de bola para segurar a vantagem no placar. A equipe comandada por Renato Gaúcho só foi conseguir ter a melhor oportunidade, aos 40 minutos do segundo tempo. Lucas Piton, afinal, cruzou para Brenner, que se antecipou e finalizou para fora. No fim, a partida ficou encardida com muitas faltas para os dois lados. E no último lance, Aguirre, aliás, cabeceou rente à trave e quase arrancou empate.

VASCO 1×0 ATHLETICO

Campeonato Brasileiro 15ª Rodada

Data: 10/05/2026 (domingo)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público/Renda:

Gols: Thiago Mendes, 36’/1°T (1-0)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Piton (Lucas Freitas, 45’/2°T); Hugo Moura, Thiago Mendes e Rojas (Tchê Tchê, 22’/2°T); Adson (Nuno Moreira, 30’/2°T), Andrés Gómez (Ramon Rique, 45’/2°t) e Spinelli (Brenner, 30’/2°T). Técnico: Renato Gaúcho.

ATHLETICO: Santos; Carlos Terán (Léo Derik, 9’/1°T), Aguirre, Arthur Dias, Gilberto e Portilla; Luiz Gustavo (Felipinho, 17’/2°T) e João Cruz (Zapelli, 27’/2°T); Mendoza, Bruninho (Chiqueti, 26’/2°T) e Renan Peixoto (Isaac, 27’/2°T). Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (MT)

Cartão Amarelo: Thiago Mendes, Rojas, Robert Renan, Andrés Gomez (VAS), Portilla (CAP)