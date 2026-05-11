Jannik Sinner busca recorde de Novak Djokovic e título inédito em Roma

Jannik Sinner está a apenas um passo de cravar seu nome em mais uma página histórica do tênis. Se vencer o compatriota Andrea Pellegrino (155º) nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma, nesta terça-feira (12/5), o número um do mundo igualará a marca de 31 vitórias consecutivas de Novak Djokovic. Sinner vive uma fase avassaladora: ele já é o primeiro tenista da história a conquistar cinco títulos de Masters 1000 de forma seguida (Paris, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madri).
Nesta segunda-feira (11/5), Jannik Sinner superou o australiano Alexei Popyrin (60º), por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/0, e atingiu a marca de 30 vitórias consecutivas em torneios de nível Masters 1000. O italiano não perde nesta categoria desde 5 de outubro de 2025, quando foi eliminado por W.O. diante do holandês Tallon Griekspoor, no Masters 1000 de Xangai.
Em 2026, Jannik Sinner já alcançou o patamar de Novak Djokovic ao somar 25 vitórias consecutivas em uma única temporada de Masters 1000. Agora, diante de Andrea Pellegrino, o italiano tem a chance de se isolar como o maior recordista da história: caso vença, ele será o primeiro tenista a atingir a marca de 26 triunfos seguidos nesta categoria de torneio dentro de um mesmo ano.
Jogar em casa tem um sabor especial para Jannik Sinner em 2026. Além de buscar recordes de invencibilidade, o italiano entra em quadra para completar a galeria de troféus. O Masters 1000 de Roma é, curiosamente, o único título que resta para o número um do mundo fechar o ciclo e vencer todos os torneios desta categoria no circuito. A partida de Sinner contra Pellegrino está prevista para começar às 10h, na quadra central do complexo.
*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz
