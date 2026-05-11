Copa do Mundo: com Dzeko, Bósnia é a primeira seleção convocada

A marca temporal de um mês para o início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México trouxe a convocação oficial da primeira seleção para o torneio da Fifa. Na manhã desta segunda-feira (11/5), a Bósnia anunciou o plantel para disputar os jogos da competição entre junho e julho. O principal destaque da equipe do país localizado na a península balcânica é o atacante Edin Dzeko, atualmente no Schalke 04, mas com passagens por Manchester City, Roma e Internazionale.
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A seleção bósnia está no grupo B da Copa do Mundo, junto do anfitrião Canadá, do Catar e da Suíça. A equipe conseguiu classificação apenas na repescagem das Eliminatórias Europeias, tirando a gigante tetracampeã Itália, nos pênaltis. De volta após 12 anos da participação no Mundial do Brasil-2014, a equipe europeia estreia contra os canadense, em 12 de junho, às 16h, no BMO Field, em Toronto.
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O treinador Sergej Barbarez manteve a mesma base de jogadores que preencheram o elenco em todo o preparatório para o Mundial. Liderados pelo experiente e maior jogador da história do país, Edin Dzeko, a Bósnia busca melhorar a performance em relação a sua última e primeira copa disputada. Na edição brasileira do evento da Fifa, o país caiu ainda na fase de grupos.
Outras equipes também já estão com data marcada para o anúncio das convocações para a Copa do Mundo. O Brasil, por exemplo, revelará os 26 jogadores que buscarão o hexa na próxima segunda-feira (18/5), às 17h, em evento agendado para o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Convocados da Bósnia
Goleiros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic e Osman Hadzikic.
Defensores: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Stjepan Radeljic.
Meio-campistas: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic e Esmir Bajraktarevic.
Atacantes: Ermin Mahmic, Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic e Edin Dzeko.
Agenda de convocações*
11 de maio: Bósnia e Herzegovina
12 de maio: Suécia
14 de maio: França e Nova Zelândia
15 de maio: Bélgica, Costa do Marfim, Japão e Tunísia
16 de maio: Coreia do Sul
18 de maio: Áustria, Congo e Brasil
19 de maio: Portugal
20 de maio: Suíça
21 de maio: Alemanha, Marrocos e Noruega
22 de maio: Inglaterra
25 de maio: Holada e Espanha
26 de maio: Panamá e Estados Unidos
29 de maio: Colômbia
1º de junho: Austrália, Croácia e México
*Seleções com data de convocação confirmada
*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz
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