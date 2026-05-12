Investigadores são suspeitos de extorquir homem em sequestro da mãe de Robinho

Marina da Silva Souza, mãe do ex-jogador Robinho, ficou cerca de 41 dias em cativeiro após ser sequestrada em 2004, no litoral paulista - (crédito: Foto: Reprodução)

Quatro investigadores da Polícia Civil se tornaram alvo de uma operação da Corregedoria na manhã desta terça-feira (12/5). Segundo as investigações, os agentes teriam extorquido Fábio Oliveira Silva, apontado como integrante da quadrilha responsável pelo sequestro de Marina da Silva Souza, mãe do ex-jogador Robinho, em 2004.

De acordo com a apuração, Fábio, que atualmente estaria envolvido com o tráfico de drogas, procurou espontaneamente a Corregedoria para denunciar a abordagem sofrida no último dia 2 de abril. Conforme o relato, homens que se identificaram como policiais civis entraram em sua residência sem apresentar mandado judicial.

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Em seguida, o grupo levou Fábio até a sede da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo. No local, ele teria sido ameaçado de prisão caso não realizasse o pagamento de R$ 1 milhão.

A Justiça determinou a prisão temporária dos investigados e o bloqueio de até R$ 2 milhões, enquanto a Corregedoria abriu investigação para apurar a conduta dos agentes e cumprir mandados relacionados ao caso.

Relembre o sequestro da mãe de Robinho que marcou o futebol brasileiro

O caso trouxe novamente à tona o sequestro da mãe de Robinho, ocorrido em 2004. Criminosos sequestraram Marina da Silva Souza em Praia Grande e a mantiveram em cativeiro por cerca de 41 dias, na zona norte de São Paulo. Depois disso, os suspeitos libertaram a vítima após o pagamento de aproximadamente R$ 200 mil em resgate.

Na época, Robinho se destacava no Santos e recebeu a notícia enquanto estava em Criciúma para uma partida do Brasileirão. Após conversar com Vanderlei Luxemburgo, o atacante decidiu não entrar em campo. O Santos empatou em 1 x 1 e perdeu a liderança do campeonato, enquanto clubes europeus acompanhavam o jogador.