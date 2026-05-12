Hulk inicia trabalhos e treina pela primeira vez no Fluminense

Reforço do Fluminense, Hulk treinou pela primeira vez no CT Carlos Castilho. Um dia depois de desembarcar no Rio de Janeiro e se apresentar para conhecer as instalações e os novos companheiros, o atacante iniciou os trabalhos. Dessa forma, ele fez testes físicos e atividades na academia, além de correr em volta do gramado pela primeira vez.

Hulk chegou cedo ao CT, realizou uma bateria de exames com o departamento de fisiologia e correu em volta do gramado. Assim, o atacante encontrou companheiros que não foram relacionados e não têm condições de enfrentar o Operário-PR, nesta terça-feira (12/5), pela Copa do Brasil. Entre eles, o centroavante Germán Cano.

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Agora, a previsão é de que o jogador se junte ao elenco e já participe do treino desta quarta-feira (13/5). O Fluminense anunciou a contratação de Hulk na última terça-feira (5/5). O atacante, que estava livre no mercado após rescindir com o Atlético, assinou contrato até o fim de 2027. Dessa forma, ele chega sem custos e já está apto para jogar a partir de julho.

No Fluminense, Hulk vai vestir a camisa 7, que ficará com Soteldo até a paralisação das competições para a Copa do Mundo. Depois, o venezuelano vai usar o número 30. O primeiro contato do atacante com a torcida tricolor acontecerá no dia 16, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, às 19h (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão.