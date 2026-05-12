Copa do Brasil Feminina: Minas estreia em casa e busca classificação

O Minas Brasília vive um excelente começo de temporada. A equipe treinada por Kethleen Azevedo está invicta há sete jogos e aparece na segunda colocação da Série A2 do campeonato Brasileiro Feminino. Em 2026, a equipe verde e azul sofreu apenas uma derrota, contra o Atlético-PI, pela primeira rodada do torneio. Porém, agora o desafio será eliminatório, diante o Vila Nova no Bezerrão, quarta-feira (12/5), às 19h, pela segunda fase da Copa do Brasil.
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A equipe candanga quer alcançar objetivos maiores nesta temporada. Após bater na trave e quase conseguir o acesso para a elite do futebol feminino nacional nos últimos dois anos, o início de trabalho em 2026 é promissor. As Minas possuem 19 pontos no Brasileirão em oito partidas disputadas, combinadas com seis vitórias, um empate e uma derrota. Estão atrás apenas do Vasco, que lidera com 100% no torneio.
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Na Copa do Brasil, o Minas almeja melhorar o desempenho em relação à última temporada, na qual a equipe foram eliminadas na exata segunda fase. O algoz foi o Vasco, que venceu por 2 x 1 e mandou as candangas de volta para casa.
Além disso, o Minas possui uma equipe sólida neste ano. O time de Kethleen Azevedo montou um forte sistema defensivo, no qual levou apenas cinco gols até o momento na temporada. No ataque, o time também vem se destacando, com participação efetiva de Rafaela Barros e da paraguaia Monse Ayala no comando ofensivo da equipe que já balançou as redes 18 vezes.
Já o Vila Nova vive um começo complicado nesta temporada. O time goiano acabou de ser promovido para a segunda divisão nacional e apresenta dificuldades nesse início de campeonato. As coloradas estão na 13ª posição, com apenas sete pontos em oito jogos, mas com uma folga de seis em relação à zona do rebaixamento. Apresentam apenas duas vitórias (contra UDA e Rio Negro), um empate e cinco derrotas na liga. Na última Copa do Brasil, as Tigresas caíram na primeira fase, etapa na qual perderam por 2 x 1 para o Atlético-PI.
Programe-se
Minas Brasília x Vila Nova-GO
Segunda fase - Copa do Brasil Feminina
Local: Bezerrão, Gama (DF)
Data e hora: quarta-feira (13/5), às 19h
Ingressos: gratuitos, mediante à doação de 1kg de alimento não perecível
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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