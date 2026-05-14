CBV anuncia convocação de jogadoras para a Liga das Nações, em Brasília

Gabi Guimarães é uma das 30 inscritas para a competição - (crédito: Divulgação)

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta quarta-feira (13/5), os nomes das jogadoras inscritas para disputar a Liga das Nações Feminina (LNF), que ocorre em Brasília, em de junho. A lista de 30 atletas conta com duas líberos que representaram o Brasil nas Olimpíadas de 2024.

Ao Globo Esporte, o técnico Zé Roberto revelou que trabalhará com os grupos A e B. Segundo ele, o objetivo é ampliar e estreitar a observação das jogadoras. Cada país pode selecionar até 30 atletas, mas apenas 14 são relacionados por jogo.

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O time brasileiro terá uma primeira semana agitada na competição: as jogadoras estreiam contra a Holanda, em 3 junho, em Brasília, e ainda enfrentam a República Dominicana, a Bulgária e a Itália, no Ginásio Nilson Nelson.

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A segunda semana da LNF será disputada em Ankara, na Turquia, e a terceira em Kansai, no Japão. Já na fase final, os jogos acontecerão em Macau, na China.

Confira as atletas inscritas para a Liga das Nações Feminina:

Levantadoras: Bruninha, Kenya, Macris, Roberta e Vivian.

Ponteiras: Drussyla, Gabi Guimarães, Julia Bergmann, Karina, Maiara Basso.

Ponteiras/opostas: Ana Cristina, Helena, Rosamaria.

Opostas: Jaque Schmitz, Jheovana, Kisy, Sabrina, Tainara.

Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lanna, Larissa Besen, Lívia, Lorena, Luzia.

Líberos: Kika, Marcelle, Natinha, Nyeme, Paulina.