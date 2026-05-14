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Vôlei feminino

CBV anuncia convocação de jogadoras para a Liga das Nações, em Brasília

Após a primeira semana em solo brasiliense, os jogos passarão pela Turquia, Japão e China

Gabi Guimarães é uma das 30 inscritas para a competição - (crédito: Divulgação)
Gabi Guimarães é uma das 30 inscritas para a competição - (crédito: Divulgação)

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta quarta-feira (13/5), os nomes das jogadoras inscritas para disputar a Liga das Nações Feminina (LNF), que ocorre em Brasília, em de junho. A lista de 30 atletas conta com duas líberos que representaram o Brasil nas Olimpíadas de 2024. 

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Ao Globo Esporte, o técnico Zé Roberto revelou que trabalhará com os grupos A e B. Segundo ele, o objetivo é ampliar e estreitar a observação das jogadoras. Cada país pode selecionar até 30 atletas, mas apenas 14 são relacionados por jogo. 

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O time brasileiro terá uma primeira semana agitada na competição: as jogadoras estreiam contra a Holanda, em 3 junho, em Brasília, e ainda enfrentam a República Dominicana, a Bulgária e a Itália, no Ginásio Nilson Nelson. 

A segunda semana da LNF será disputada em Ankara, na Turquia, e a terceira em Kansai, no Japão. Já na fase final, os jogos acontecerão em Macau, na China. 

Confira as atletas inscritas para a Liga das Nações Feminina: 

  • Levantadoras: Bruninha, Kenya, Macris, Roberta e Vivian.
  • Ponteiras: Drussyla, Gabi Guimarães, Julia Bergmann, Karina, Maiara Basso.
  • Ponteiras/opostas: Ana Cristina, Helena, Rosamaria.
  • Opostas: Jaque Schmitz, Jheovana, Kisy, Sabrina, Tainara.
  • Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lanna, Larissa Besen, Lívia, Lorena, Luzia.
  • Líberos: Kika, Marcelle, Natinha, Nyeme, Paulina.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 14/05/2026 00:13 / atualizado em 14/05/2026 00:16
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