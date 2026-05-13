Com show de Licinara, Cerrado derrota o Maringá e se consolida no G4

O Cerrado só tirou o pé do acelerador no segundo tempo e permitiu a melhora do Maringá na etapa final - (crédito: Felipe Costa)

O Cerrado Basquete conquistou a oitava vitória em 12 jogos na Liga de Basquete Feminino (LBF). Na noite desta quarta-feira, o time do técnico Ronaldo Pacheco venceu o Maringá por 81 x 62 no Ginásio do Sesc, em Ceilândia, pela 13ª rodada da primeira fase. A equipe candanga segue no G4 da competição nacional, atrás do invicto Sampaio Corrêa, do Sesi Araraquara e do Campinas. O próximo compromisso será contra o Araraquara, domingo, às 11h, novamente em casa.

Eleita MVP do jogo, a pivô Licinara fez 22 pontos, 7 rebotes e 2 assistências e falou sobre o desempenho. "Não seria um jogo fácil, mas conseguimos abrir muito no primeiro tempo. Caímos muito nos últimos quartos e não podemos vacilar. Elas tiveram muito volume. Temos que fazer o que foi pedido. Precisamos fazer as coisas certas contra o Araraquara no próximo jogo", disse em entrevista ao Live Basketball.

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A ala-pivô Ana Karine Sampaio festejou a reação do Maringá nos últimos períodos, mesmo diante da derrota. "O Rafael conversou com a gente no intervalo pedindo para a gente bloquear mais. Tentamos tirar a Sassá do jogo. No fim, conseguimos infiltrar mais e conseguir algumas faltas. Tivemos bastante intensidade", analisou a jogadora do time paranaense.

Dominante do início ao fim, o Cerrado construiu o resultado com forte atuação coletiva e controle das ações em praticamente toda a partida. Com destaque para a produção no garrafão e o aproveitamento em pontos de segunda chance, o time candango impôs o ritmo e abriu vantagem ainda no primeiro tempo. O time foi para o intervalo vencendo por 50 x 25 e seguiu ampliando a diferença no terceiro período, encaminhando o triunfo diante da torcida.