NBB: Flamengo vence o Brasília e força o último jogo da série

Equipe do Distrito Federal estava a um triunfo de retornar à semifinal após 10 anos, mas caiu por 96 x 88 em noite de recorde de público no Ginásio Nilson Nelson

Brasília foi muito bem anulado pela defesa do Flamengo - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )
O Flamengo venceu o Brasília Basquete por 96 x 88 na noite desta quarta-feira (13/5) no Ginásio Nilson Nelson. A partida foi válida pelo jogo quatro das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Com a vitória, os rubro-negros empataram a série por 2 x 2 e forçaram o jogo decisivo na sexta-feira (15/5), às 20h30. 
Apesar do resultado, foi uma noite especial para o basquete do Distrito Federal. O quarto jogo da série melhor de cinco bateu o recorde de público da arena na temporada, com 11.637 presentes e muita festa nas arquibancadas.
O cestinha da partida foi o ala-pivô do Flamengo, Terrell Cummings, com 20 pontos. Do lado do Brasília, Kevin Crescenzi comandou as ações ofensivas, com 18 anotados. “Acredito que perdemos este jogo no primeiro tempo. No jogo três, entramos no intervalo com 30 pontos de volume abaixo deles, e você tem que ter um aproveitamento muito alto no segundo tempo para ganhar. Então, eu acho que o segredo é cuidar da bola”, analisou Crescenzi ao Correio.
No começo do jogo, o pivô Brunão deu cartão de visitas com bela enterrada (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press )


A bola subiu para o jogo quatro das quartas de final do NBB e o Ginásio Nilson Nelson se transformou em um verdadeiro caldeirão. As arquibancadas ditaram o ritmo, e as torcidas explodiam a cada cesta. Em busca da sonhada semifinal, os extraterrestres saíram na frente com o ala-pivô Paulichi. A franquia do DF liderou a maior parte do tempo, mas os rubro-negros jogavam a vida em quadra. No apagar das luzes do primeiro quarto, o armador Baralle buscou o empate na última posse e fechou a primeira parcial em 23 x 23.

O segundo quarto se iniciou com um verdadeiro balde de água fria nos mandantes: logo na primeira posse, o Flamengo virou a partida e abriu vantagem no marcador. Os rubro-negros abriram vantagem de mais de 10 pontos e viam o Brasília acumular erros de passe. A franquia do Rio de Janeiro defendia bem o garrafão e se aproveitava do momento ruim dos candangos. Os extraterrestres até chegaram a esboçar uma reação, mas não foram capazes de retomar a liderança no marcador. Os times foram para o intervalo, com os cariocas vencendo por 49 x 42.
Faltou precisão e sobrou nervosismo para o Brasília ao tentar fechar a série contra o Flamengo (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press )
Após a volta dos vestiários, os extraterrestres corrigiram as falhas e buscaram a virada, fazendo as arquibancadas pulsarem. A proximidade no placar trouxe tensão ao jogo, mas o Flamengo respondia com precisão cirúrgica do perímetro. A expulsão de Negrete, armador dos rubro-negros, após a terceira falta técnica, parecia abrir caminho para o Brasília, especialmente com o brilho de Buiú no quarto. Contudo, a vantagem construída pelo Flamengo se manteve sólida, garantindo o triunfo carioca na parcial por 74 x 69.
No último quarto, o Flamengo matou qualquer esperança do Brasília de vencer a partida. Com grande atuação defensiva e ofensiva, os rubro-negros se distanciaram no placar e viram tanto a torcida quanto a equipe do Brasília perder os ânimos na partida. Com o armador Baralle inspirado, com oito pontos apenas nos últimos 10 minutos, os visitantes ficaram com margem confortável no marcador. Os extraterrestres até esboçaram uma reação, mas a partida se encerrou com vitória dos cariocas por 96 x 88.
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

postado em 13/05/2026 23:11 / atualizado em 13/05/2026 23:13
