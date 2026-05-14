Volta ao Mundo Bambas consolida novo momento da capoeira competitiva

Volta ao Mundo Bambas consolidou a capital federal como uma das principais praças da capoeira no Brasil - (crédito: Felipe Xavier)

Brasília recebeu, mais uma vez, um dos principais eventos da capoeira competitiva no país. O Volta ao Mundo Bambas encerrou no último sábado a 11ª edição, reunindo mais de 10 mil pessoas durante cinco dias de programação na Arena Hall. A transmissão do último dia de disputas ultrapassou 80 mil visualizações no canal oficial do evento no YouTube.

A principal luta da noite colocou novamente frente a frente Anderson Sem Coluna e Lucas Furacão. O confronto carregava expectativa desde a anulação do resultado do primeiro duelo entre os dois, realizado em junho do ano passado. Desta vez, Sem Coluna venceu após combate equilibrado e intenso e conquistou o cinturão peso-leve do VMB.

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Outra revanche aguardada envolveu Dudu Guerreiro e Elton Gigante. Depois do empate no encontro anterior, Guerreiro levou a melhor no reencontro e ampliou uma rivalidade que ganhou repercussão nacional dentro da modalidade.

No combate entre Glaucio Flash e Wandré Caputino, a luta voltou a ser marcada por lesão. Assim como no primeiro encontro entre os dois, Caputino sofreu contusão durante a roda, desta vez no pé esquerdo, e não conseguiu continuar. A vitória ficou com Glaucio Flash por nocaute técnico.

O evento também definiu a primeira campeã peso-leve feminina da história do VMB. Janaely Gata venceu Julyana Kitana e ficou com o cinturão da categoria. Entre os juvenis, Eliabe 360 derrotou Arthur Voador em uma das apresentações mais técnicas da edição. Kauê Caldeira manteve a invencibilidade ao vencer Watally Cenoura por desclassificação após irregularidade durante o combate.

A programação ainda teve vitória de Nátaly Taturana sobre Karine Kalanguinha e triunfo de Emanuele Docinho diante de Evelyn Borrachinha.

Além das disputas, o evento reforçou o impacto econômico da capoeira competitiva. Segundo a organização, o VMB 11 distribuiu R$ 60 mil em premiações e movimentou outros R$ 125 mil em serviços ligados diretamente à modalidade. Ao todo, 115 profissionais participaram da estrutura entre atletas, músicos, cantadores, equipes técnicas, comunicação e marketing.

Realizado pela quarta vez em Brasília, o Volta ao Mundo Bambas consolidou a capital federal como uma das principais praças da modalidade no país e reforçou o crescimento da capoeira competitiva nos últimos anos.