Globo anuncia cobertura para a Copa do Mundo om 1.000 horas ao vivo

Globo anuncia cobertura multiplataforma inédita para a Copa do Mundo 2026 com 1.000 horas ao vivo - (crédito: Observatorio da TV)

A Globo apresentou nesta quinta-feira (14/5), em São Paulo, os detalhes da sua megaoperação para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026. Com mais de 1.000 horas de transmissão ao vivo, 500 profissionais envolvidos e presença simultânea em TV aberta, canais pagos, streaming, redes sociais e eventos presenciais, a emissora promete transformar o Mundial em uma experiência contínua de entretenimento, informação e engajamento para diferentes gerações.

O projeto foi revelado durante evento conduzido por Fábio Porchat, que reuniu jornalistas, influenciadores e representantes do mercado publicitário na sede da Globo, em São Paulo. A estratégia da empresa aposta em integração total entre TV, digital, streaming e redes sociais para acompanhar a trajetória da Seleção Brasileira rumo ao tão sonhado hexacampeonato.

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Segundo Renato Ribeiro, diretor de Esportes da Globo, o objetivo é adaptar a cobertura às novas formas de consumo de conteúdo. "O público não consome a Copa de um único jeito. Tem quem queira assistir ao jogo inteiro na TV, quem acompanhe cortes nas redes sociais, quem mergulhe na análise tática e quem viva a conversa em tempo real no digital", afirmou o executivo.

Aposta em cobertura integrada da Copa do Mundo 2026

A operação contará com 120 enviados especiais para os Estados Unidos, Canadá e México, países-sede da competição. A cobertura será dividida entre diferentes plataformas do grupo, cada uma voltada para um perfil específico de público.

A TV Globo seguirá responsável pela grande experiência coletiva dos jogos da Seleção Brasileira, enquanto o Sportv investirá em análises aprofundadas e transmissões em 4K com 60 quadros por segundo.

Já a Ge TV terá linguagem mais descontraída e transmissão gratuita de 32 partidas no Globoplay, no ge.globo e em operadoras parceiras. O portal ge.globo acompanhará os jogos em tempo real, enquanto o GloboPop ficará responsável por vídeos verticais, cortes, gols e melhores momentos voltados às redes sociais.

Além das transmissões, creators, influenciadores e conteúdos sob demanda terão papel importante para manter a Copa como assunto permanente ao longo do dia.

Estádio da Globo terá inteligência artificial e realidade aumentada

Uma das principais novidades da cobertura será o Estádio da Globo, estúdio especial montado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O espaço contará com realidade aumentada, inteligência artificial e painéis de alta definição para ampliar a sensação de imersão do público durante os programas esportivos.

O estúdio será utilizado em atrações como o Central da Copa, da TV Globo, e o Partiu Copa, do Sportv. No streaming, o Globoplay investirá em baixa latência para aproximar a experiência digital do tempo real das transmissões televisivas.

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Outro destaque anunciado pela Globo é a implementação oficial da DTV+, conhecida popularmente como TV 3.0, durante a Copa do Mundo 2026. A nova tecnologia permitirá recursos interativos diretamente na tela da TV aberta, como estatísticas, informações sobre jogos e conteúdos complementares. Inicialmente, a novidade estará disponível apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília para usuários com aparelhos compatíveis.

Durante o Mundial, a Globo também investirá em experiências presenciais com o projeto Arena Globo, instalado na marquise do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O espaço gratuito contará com transmissões dos jogos do Brasil, ativações de marcas, experiências interativas e loja oficial de produtos licenciados.

A empresa ainda atuará como media partner de outros eventos espalhados pelo país, como Arena Brasileira, Arena Copacabana e Arena Nº 1, com ações em cidades como Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia e Recife.

Everaldo Marques comandará jogos da Seleção Brasileira

Na TV Globo, a narração dos jogos da Seleção Brasileira ficará sob responsabilidade de Everaldo Marques, que comentou a emoção de assumir a função. "É o sonho de criança que vou poder realizar", declarou o narrador.

Ele terá ao lado os comentaristas Denílson, Cristiane Rozeira, Junior e Ana Thaís Matos. O programa Central da Copa será exibido de segunda a sábado no horário nobre, comandado por Tadeu Schmidt e Fábio Porchat, com participação especial da jogadora Tamires.

O Sportv dedicará toda sua grade à Copa do Mundo 2026, com cobertura completa, pré-jogos de duas horas e pós-jogos especiais. André Rizek comandará diretamente dos Estados Unidos o programa Seleção Copa, com participações de nomes como Felipão, Felipe Melo, Paulo Nunes, DAlessandro e Renato Augusto.

A Copa da Globo também movimenta o mercado publicitário. Segundo a empresa, 25 marcas já aderiram ao projeto comercial multiplataforma da cobertura do Mundial.

Entre os patrocinadores estão Ambev, Itaú, Amazon, Apple, BYD, Claro e OpenAI. A Copa do Mundo FIFA 2026 começa oficialmente em 11 de junho, e a Globo exibirá todos os jogos da Seleção Brasileira, a final e metade das partidas do torneio.

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