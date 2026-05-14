Copa do Mundo: Nova Zelândia anuncia convocação para o seu terceiro mundial

Chris Wood é o destaque da Nova Zelândia para a Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Divulgação / NZ@_Football)

Pela terceira vez em sua história, a Nova Zelândia conseguiu vaga para a Copa do Mundo. A classificação chegou após vencerem a Nova Caledônia por 3x0 na repescagem das eliminatórias da Oceania. A seleção caiu no grupo G, junto de Irã, Egito e Bélgica.

A Nova Zelândia busca passar da fase de grupos pela primeira vez em Copas do Mundo. A equipe disputou os mundiais de 1982, na Espanha, onde enfrentaram o Brasil na primeira fase e perderam por 4x0, com brilho de Zico que marcou duas vezes. A segunda participação foi em 2010, na África do Sul. A seleção acabou de forma invicta o torneio, mas com três empates e foi eliminada rapidamente.

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Além de nunca terem passado da primeira fase, a Nova Zelândia também busca o primeiro triunfo em mundiais. Com uma seleção jovem, eles apostam na experiência de seu melhor jogador, Chris Wood para ser o líder da equipe na competição. O atleta de 34 anos atua no Nottingham Forest, da Premier League, e foi peça importante da equipe inglesa na temporada. Ele é o único dos 26 convocados que joga em uma das grandes cinco ligas europeias.

A estreia neozelandesa já tem data e hora marcada, porém fatores podem mudar o script montado pela Fifa. O primeiro jogo da equipe, em teoria, será contra o Irã no dia 15 de junho em Los Angeles. Mas, a federação iraniana de futebol deixou claro que vai optar por disputar partidas em solo mexicano ou canadense, diante toda a tensão envolvendo o país e os Estados Unidos. Além disso, os americanos ainda não disponibilizaram os vistos da delegação asiática, o que deixa a ida do Irã para o mundial incerta.

O calendário da seleção ainda conta com partidas contra o Egito, no dia 21 de junho em Vancouver, e fecha a fase de grupos contra a Bélgica no dia 27 no mesmo palco do jogo anterior. Veja abaixo os 26 atletas chamados pelo técnico Darren Bazaley:





Convocados





Goleiros: Max Crocombe, Alex Paulsen e Michael Woud;

Defensores: Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith e Finn Surman;

Meias: Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Ben Old, Alex Rufer, Sarpreet Singh, Marko Stamenic e Ryan Thomas

Atacantes: Kosta Barbarouses, Eli Just, Callum McCowatt, Jesse Randall, Ben Waine e Chris Wood.

Estagiário sob supervisão*

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