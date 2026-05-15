Vitória supera desvantagem, vence e elimina o Flamengo da Copa do Brasil

O Vitória provou por que a Copa do Brasil é conhecida como a mais "democrática" das copas. Nesta quinta-feira (14/5), o Leão da Barra ignorou a vantagem e a invencibilidade de dez jogos do Flamengo e, num jogo marcante, conseguiu a virada após perder por 2 a 1 na ida, no fim de abril. Assim, com o 2 a 0 no Barradão, em Salvador, eliminou o Fla (pentacampeão do torneio), e avançou às oitavas de final.
Erick, com um golaço digno de Michael Olise, abriu o marcador na etapa inicial, enquanto Luan Cândido – este, no segundo tempo -, fizeram os gols do jogo. Como marcou um gol no Maracanã, na ida, o agregado ficou em 3 a 2 para os mandantes, que comemoraram como nunca o apito final de Raphael Claus (SP).
Olise do Nordeste marca golaço
Os donos da casa, empurrados por sua fanática torcida, não tardaram a abrir o marcador. E foi com direito a um verdadeiro golaço de Erick, que já marcara uma pintura no Maracanã. Ele recebeu de Baralhas na quina da área, cortou para dentro e, com o pé canhoto, acertou o ângulo de Rossi. A bola ainda triscou o travessão antes de morrer na bochecha da rede.
O Flamengo, muito pressionado, não se encontrava em campo e perdia bolas bobas, cometendo também muitas faltas. No entanto, melhorou e passou a rodar melhor a bola, sem se precipitar na criação. Assim, a equipe de Leonardo Jardim cresceu na partida, começando a empilhar chances – ainda que nenhuma clara. Na melhor delas, de fora da área, Luiz Araújo obrigou Arcanjo a fazer uma linda ponte. Neste momento, o camisa 7 do Fla atuava mais pelo lado esquerdo após realizar troca de posição com Samuel Lino. Carrascal, substituto de de Arrascaeta na criação, errava muitos passes, lançamentos e até mesmo chutes.
Emoção até o último lance
O Flamengo seguiu com o ímpeto ofensivo no segundo tempo, forçando duas boas defesas de Arcanjo nos 11 primeiros minutos. Primeiro, com Carrascal. Depois, com Bruno Henrique, ambas em cabeçadas perigosas. Tal ímpeto, porém, tinha seus efeitos colaterais: os contra-ataques.
No primeiro deles, Renê avançou o campo inteiro só com Léo Pereira pela frente. Ele invadiu a área, cortou para a direita e chutou para excelente defesa de Rossi, aos 15?. No escanteio gerado por este lance, o segundo gol. Erick recebeu em jogada ensaiada e cruzou na área. Desta vez, o argentino falhou e socou mal a bola. Luan Cândido, livre, pegou o rebote e, numa espécie de voleio, mandou para o fundo do gol.
As mudanças de Leonardo Jardim (que morreu com uma substituição por fazer) não surtiram efeito. Nervoso, o Fla criava menos do que no começo do segundo tempo. Já o Vitória se soltava e, com gás novo graças às entradas de Tarzia, Marinho e Kayzer, mostrava que sabia o que estava fazendo. Léo Pereira, do Fla, virou praticamente um atacante, tentando duas vezes de cabeça. Em ambas as oportunidades, no entanto, mandou por cima.
Próximos passos
O Vitória agora se vira para o Brasileirão, onde enfrenta o Red Bull Bragantino, domingo (17/5), em Bragança Paulista. Será às 18h30 (de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada. Antes da pausa para a Copa do Mundo, porém, a equipe baiana ainda decide vaga na final da Copa do Nordeste. Primeiro, no Barradão, recebe o ABC (RN), na quarta (20/5), às 21h. A volta será na quarta seguinte (27), em Natal.
Já o Flamengo encara o Athletico, também no domingo, mas às 19h30, pela #16 do Brasileirão. Depois, pega o Estudiantes (ARG), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, na quarta, às 21h30. No sábado (23/5), recebe o Palmeiras em jogo decisivo pelo Brasileirão, às 21h.
VITÓRIA 2 x 0 FLAMENGO
Copa do Brasil 2026 Quinta fase (jogo de volta)
Data e horário: 14/5/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Público presente: 30.793 presentes
Renda: R$ 1.100.959,00
Gols: Erick, 6’/1ºT (1-0); Luan Cândido, 16’/2ºT (2-0);
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas (Caíque, 43’/2ºT), Zé Vitor, Erick (Marinho, 28’/2ºT), Emmanuel Martínez (Edenílson, 45+6’/2ºT) e Matheuzinho (Diego Tarzia, 28’/2ºT); Renê (Renato Kayzer, 28’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela, 25’/2ºT); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Pedro, 17’/2ºT); Luiz Araújo (Cebolinha, 17’/2ºT), Bruno Henrique e Samuel Lino (Wallace Yan, 31’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartões Amarelos: Tarzia, Caíque (VIT); Carrascal, Varela, Bruno Henrique (FLA)
Cartões Vermelhos: –