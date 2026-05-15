Algoz do Brasil em 2018, Bélgica divulga os convocados

A Bélgica foi a quinta seleção a convocar jogadores para a disputa da Copa do Mundo, com início em 11 de junho. Comandados pelo francês Rudi García há pouco mais de um ano, os Diabos Vermelhos disputarão o G, ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia.
Um dos principais jogadores segue sendo o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois. Aos 34 anos, o paredão é titular absoluto. Outra peça fundamental é o ponta-esquerda Jeremy Doku, do Manchester City.
O meia De Bruyne foi chamado para a terceira Copa da carreira, após as exibições no Brasil e no Catar. Outro integrante da geração obelga anterior é o centroavante Lukaku.
A Bélgica busca, pelo menos, repetir o melhor resultado da seleção em Copas. Em 2018, foi terceira colocada, após eliminar o Brasil nas quartas de final. Em 1986, no México, também alcançou o round entre as quatro melhores, mas caiu diante da Argentina de Maradona.
A estreia belga no Grupo C será contra o Egito, em 15 de junho, às 16h, em Seattle. Antes da Copa do Mundo, a seleção fará amistosos contra a Croácia (2/6) e a Tunísia (6/6).
Os convocados
Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg).
Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC), Joaquin Seys (Club Brugge).
Meias: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona FC).
Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Matías Fernandez-Pardo (Lille OSC), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg).
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
