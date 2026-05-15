Yuri Alberto assume pedido para deixar Corinthians após Copa

Yuri Alberto deve deixar o Corinthians no meio do ano - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O atacante Yuri Alberto revelou que pretende deixar o Corinthians após a realização da Copa do Mundo. O jogador admitiu o desejo de "buscar novo desafio" em entrevista após marcar o gol da vitória sobre o Barra pela quinta fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

"Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei como meu estafe. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio", disse.

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Yuri Alberto, assim, explicou seu desejo de ser negociado na próxima janela de transferências, no meio do ano.

"Junto da minha família eu já tinha falado, o Osmar nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que se chegasse uma proposta atrativa para o clube a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos… A gente vai ver. Até o final da Copa a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso.

"A gente vai resolver agora, vamos tomar a melhor decisão no meio do ano e ver quais propostas vão chegar ou não. Junto do presidente e do meu empresário a gente vai tomar a melhor decisão", complementou.

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Tom de despedida: "Confesso que gostaria de ter conquistado bastante coisa. Dentro dos conformes, que a gente viveu, eu estou feliz pra caramba. Feliz de… Não digo de ter entregado porque não fiz nada sozinho. Me sinto muito honrado de ter passado. Fico feliz por essa história que juntos construímos. Essa conexão que eu tenho com o torcedor de entrega e eles também da parte deles por me ajudar nos momentos difíceis, de glórias e conquistas. Sou muito grato a tudo.

Libertadores pode ser fator para ficar?: "Diniz falou isso para mim (sobre a Libertadores balançar). É um objetivo na carreira. No começo do ano não pensava dessa forma, mas, querendo ou não, dá uma balançada sim. Ser campeão da Libertadores aqui pelo Corinthians deve ser uma coisa indescritível".