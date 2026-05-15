Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo; contrato vai até o fim do ano

O São Paulo agiu rápido e oficializou, na manhã desta sexta-feira (15), a contratação de Dorival Júnior. O treinador aceitou o convite para assumir a vaga de Roger Machado após uma nova rodada de negociações em Florianópolis. Para que o acordo fosse sacramentado, ambas as partes precisaram ceder no aspecto financeiro. Dessa forma, o vínculo foi firmado até o encerramento da temporada 2026, com salários na casa dos R$ 2 milhões mensais.

A diretoria tricolor, representada pelo executivo Rui Costa e pelo gerente Rafinha, chegou a demonstrar pessimismo durante a madrugada. No entanto, as conversas evoluíram quando o técnico aceitou reduzir sua pedida inicial, que era próxima aos R$ 3 milhões. Além das questões financeiras, Dorival demonstrou preocupação com o cenário político e os objetivos esportivos do clube. Assim, ele recebeu garantias sobre o planejamento do elenco e reforços antes de assinar o contrato.

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A terceira passagem do "professor" no Morumbi

Esta será a terceira vez que Dorival Júnior comanda o São Paulo. Aos 64 anos, o treinador carrega um histórico vitorioso na instituição, com destaque para o título inédito da Copa do Brasil em 2023. Naquela ocasião, ele deixou o clube para assumir a Seleção Brasileira, onde permaneceu até 2025. Posteriormente, Dorival teve uma passagem pelo Corinthians, conquistando novamente a Copa do Brasil antes de retornar agora ao Morumbi.

No currículo, o novo comandante são-paulino ostenta títulos de expressão como a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Por causa desse prestígio, ele era a prioridade absoluta da gestão desde a queda da comissão técnica anterior. A expectativa é que o treinador já inicie os trabalhos na reapresentação do grupo na próxima semana. Por fim, o São Paulo foca agora na reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro para subir na tabela de classificação.