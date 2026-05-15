Edílson Capetinha "ignora" contrato com a Globo e grava programa no SBT

Edilson Capetinha ‘ignorou’ o contrato vigente com a Globo e gravou um programa do SBT voltado à Copa do Mundo. Concorrentes na cobertura da competição, a emissora da família Abravanel contou com a participação do ex-jogador durante o "Torcida SBT" atração prevista para ir ao ar antes dos jogos do Mundial exibidos pelo canal.

O campeão mundial de 2002 passou a tarde toda nas gravações ao lado de Tiago Leifert, responsável por comandar as gravações. Gui Napolitano, participante do BBB 20, também esteve no estúdio durante a produção do programa.

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O impasse surgiu justamente devido ao contrato vigente de Capetinha com a Globo, firmado desde a participação do ex-Corinthians no BBB 26. Segundo o acordo, ele precisaria ter solicitado autorização formal à empresa para aparecer em outra rede de televisão. O que, segundo a coluna F5, não aconteceu.

Globo punirá Edílson Capetinha?

A emissora carioca confirmou que o contrato do ex-BBB segue ativo e não há qualquer movimento de medidas contra o ex-jogador. Isso porque o programa gravado está programado para ir ao ar apenas em junho, período em que o vínculo com o grupo já terá chegado ao fim. O SBT, por sua vez, confirmou a presença do corintiano na atração.

Apesar de concorrentes, Globo e SBT estreitaram a relação nos bastidores nos últimos meses. Artistas da emissora carioca inclusive receberam liberação para participar do Troféu Imprensa, da família Abravanel, recentemente.

Capetinha acabou expulso do BBB 26 após agressão contra Leandro Boneco, e o contrato, que se encerra no fim deste mês, não será renovado. Como já tem equipe própria de representação comercial, o acordo com a Globo era apenas artístico e não incluía agenciamento.