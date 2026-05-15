Samuel Umtiti integrará "dream team" de comentaristas

Samuel Umitit, ex-parceiro de Messi, é confirmado como comentarista na Copa - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Samuel Umtiti retornará à Copa do Mundo oito meses após sua aposentadoria do futebol profissional. Campeão mundial com a França em 2018, o ex-zagueiro confirmou que atuará como comentarista da RMC durante a cobertura do Mundial 2026, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A emissora francesa informou que o ex-jogador integrará um "Dream Team" de especialistas formado por Emmanuel Petit, Christophe Dugarry, Lionel Charbonnier, Jean-Pierre Papin, Éric Di Meco, Jean-Michel Larqué, Benoît Costil, Souleymane Diawara e Younès Belhanda.

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Umtiti assume a nova função meses depois de uma sequência de problemas físicos encurtarem sua carreira. Antes da Copa de 2018, na Rússia, ele já lidava com lesão no joelho, mas decidiu não passar por cirurgia para disputar o torneio.

"Levei meu joelho ao limite na Copa do Mundo e não me arrependo. Agora sou campeão mundial", afirmou em entrevista ao Canal+ França, em 2019.





Samuel Umtiti no futebol

Embora não se arrependa, Samuel pagou um preço físico alto pela decisão. Entre 2018 e 2025, o defensor sofreu 18 lesões e desfalcou clubes e seleção em 170 partidas. Ele ainda tentou retomar espaço no Lecce após deixar o Barcelona em 2022, mas disputou apenas 25 jogos na temporada 2022-23.

Na temporada seguinte, voltou à França para defender o Lille, mas entrou em campo apenas 13 vezes. Sua última partida como profissional ocorreu no dia 21 de junho de 2024, pela Copa da França. Isso porque depois de duas cirurgias realizadas no mesmo ano, o zagueiro não voltou mais a jogar.

Formado na base do Olympique Lyonnais, o defensor chegou ao Barcelona em 2016 por 25 milhões de euros. O zagueiro conquistou dois títulos da La Liga e três Copas do Rei no clube catalão, antes de despedir-se em 2022. Pela seleção, disputou 31 partidas, marcou quatro gols incluindo o vitória sobre a Bélgica na semifinal da Copa do Mundo de 2018.





E o pós?

O francês publicou um vídeo, nas instalações do Lyon, para anunciar sua aposentadoria no dia 15 de setembro de 2025. "Estou orgulhoso da jornada que percorri, em paz com minha carreira. Dei tudo de mim, respeitando meus valores, e espero que esta seja a imagem pela qual lembrarão de mim".

Embora tenha encerrado as atividades como jogador, Umtiti indicou que pretende seguir ligado ao futebol. Durante uma homenagem promovida pela Federação Francesa de Futebol no Parc des Princes, em outubro de 2025, ele falou sobre a possibilidade de trabalhar como treinador.

"Penso muito. Quero ter responsabilidades, mas preciso me capacitar. Ser jogador não te torna um bom treinador", declarou à TF1.