Série D: Clássico pode classificar o Gama e afundar o Brasiliense

Neste sábado (16/5), às 19h30, Gama e Brasiliense se enfrentam pela terceira vez na temporada, a primeira com mando alviverde no Estádio Bezerrão, pela 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo é considerado o mais importante entre as equipes em 2026, pois pode confirmar a classificação antecipada alviverde para a segunda fase ou complicar ainda mais a companhia amarela na competição nacional.
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Embora a invencibilidade na temporada tenha ruído, o Gama segue com o psicológico inabalável. O que prevalece no CT Ninho do Periquito é o saldo positivo de 19 vitórias, seis empates e apenas uma derrota em 2026.
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Na Série D, o atual bicampeão do Distrito Federal lidera com 16 pontos conquistados de 18 disputados, seis a mais do que a Aparecidense (2ª). O cenário permite ao Gama sonhar em se classificar para a segunda fase com três rodadas de antecedência, caso não perca, pois o Brasiliense é o primeiro time fora do G-4, com sete somados em seis jogos.
Em entrevista ao Correio, o meia gamense David Lucas falou sobre a expectativa para o jogo. "Estamos muito confiantes para o clássico. Sabemos das dificuldades, mas nosso papel é garantir sempre os três pontos", comentou.
O lado amarelo do clássico está sob pressão e encontrará um ambiente carregado, com presença exclusiva de torcedores gamenses. Com apenas uma vitória, o time orquestrado por Léo Roquete precisa dar resposta para manter o treinador no cargo.
O Jacaré busca encerrar quatro jogos de jejum diante do maior rival. Nesta temporada, empatou por 1 x 1 pelo primeiro turno da Série D e perdeu por 2 x 1 na classificatória do Campeonato Candango. Em 2025, segurou um 0 x 0 e perdeu por 3 x 0. O último triunfo foi em 23 de fevereiro de 2025, por 2 x 0, pelo torneio do DF.
Ficha técnica
Gama x Brasiliense
Brasileirão Série D (Fase de grupos, 7ª rodada)
Gama
Renan Rinaldi, Michel Henrique, Zulu, Darlan, Lucas Piauí, Moisés, Lúcio, Willian Júnior, Renato, Ramon e Felipe Clemente. Técnico: Luís Carlos Souza
Brasiliense
Matheus Kayser, Netinho, Fábio Sanches, Victor Sallinas, Jhonatan Moc, Marcos Jr, Tarta, Jean Pyerre, Marlone, João Victor e Jackson. Técnico: Léo Roquete
Árbitro: Roger Goulart (RS)
Horário: 19h30
Local: Bezerrão, Gama (DF)
Ingressos: de R$15,00 a R$75,00 com vendas no site Ingressos SA - torcida única
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
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