Possível adversário do Brasil na segunda fase, Japão anuncia convocados

Garantido na Copa do Mundo pela oitava vez consecutiva, o Japão está com o elenco definido para disputar a edição de 2026 do torneio da Fifa. Nesta sexta-feira (15/5), o técnico Hajime Moriyasu divulgou, em entrevista coletiva realizada em Tóquio, a relação de 26 atletas escolhidos para competir nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A lista, no entanto, conta com dois desfalques importantes da atual geração japonesa.



Takumi Minamino, atacante do Mônaco e com passagem pelo Liverpool, tinha ausência confirmada do Mundial desde dezembro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em uma partida do campeonato francês. O outro baque foi mais recente. Kaoru Mitoma, atleta do Brighton e peça importante da seleção japonesa, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa no último sábado (9/5), em uma partida contra o Wolverhampton, pela Premier League, e não conseguirá se recuperar a tempo.

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No mais, a seleção do Japão apostará em jogadores com rodagem no futebol europeu para se destacar no Mundial de 2026. Os detaques da convocação são o ponta Takefusa Kubo, da Real Sociedade, e o volante Wataru Endo, do Liverpool. Antes da viagem para a Copa do Mundo, os japoneses disputarão um amistoso contra a Islândia, em 31 de maio, no Estádio Nacional de Tóquio. O duelo servirá como último teste e despedida oficial da torcida nipônica.

Membro do grupo F do torneio da Fifa, o Japão jogará na primeira fase contra Holanda, Suécia e Tunísia. Os asiáticos, inclusive, podem cruzar o caminho da Seleção Brasileira na primeira etapa eliminatória da Copa do Mundo. Para isso ocorrer, uma equipe precisa passar em primeiro na chave, com a outra obrigatoriamente se classificando em segundo lugar. A data-base de um possível duelo é 29 de junho.

O Japão consolidou-se como potência no continente asiático e se acostumou em jogar Copas do Mundo. Entretanto, a melhor colocação da seleção foram as oitavas de final em quatro ocasiões (2002, 2010, 2018 e 2022). Os japoneses enfrentaram o Brasil apenas uma vez, na fase de grupos de 2006, com vitória canarinha por 4 x 0.

O Japão poderia ter enfrentado a Seleção nas quartas de finais em 2018 e 2022. Porém, os asiáticos caíram para Bélgica e Croácia, respectivamente, exatamente as equipes responsáveis por provocarem a eliminação dos brasileiros.

A preparação para o Mundial enche o povo japonês de expectativas para o torneio. A equipe passou com facilidade nas Eliminatórias Asiáticas e foi a primeira seleção a garantir a vaga. No ciclo para a Copa do Mundo, são 42 jogos com cinco derrotas, cinco empates e 32 vitórias, incluindo triunfos contra o Brasil e uma goleada por 4 x 1 em cima da Alemanha.

Veja a lista completa

Goleiros: Zion Suzuki, Keisuke Osako e Tomoki Hayakawa

Defensores: Hiroki Ito, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Yukinari Sugawara e Yuto Nagatomo.

Meias: Daichi Kamada, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Wataru Endo, Keito Nakamura, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Yuito Suzuki e Junya Ito.

Atacantes: Ayase Ueda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Keisuke Goto e Takefusa Kubo.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz