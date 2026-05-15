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BASQUETE

Cerrado joga em casa contra atual tricampeão e busca pontuar na liga

A equipe candanga terá apoio do torcedor no Sesc Ceilândia diante do Sesi Araraquara. Paulistas venceram as últimas três edições da LBF e querem o tetra

Cerrado busca quebrar tabu contra SESI Araraquara em casa no próximo domingo (17) - (crédito: FELIPE COSTA)
Cerrado busca quebrar tabu contra SESI Araraquara em casa no próximo domingo (17) - (crédito: FELIPE COSTA)

O Cerrado Basquete terá missão complicada no próximo domingo (17//5). No Ginásio do Sesc Ceilândia, a equipe enfrenta o Sesi Araraquara, às 11h, com ingressos gratuitos retirados no site Sympla. 

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As equipes vivem momentos semelhantes na atual temporada. O Sesi Araraquara tirou o Cerrado da Copa LBF na última partida do primeiro turno. O time paulista venceu por 73 x 61 e ocupou a terceira e última vaga para a competição que ocorre no final do mês de maio. 

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O Cerrado ocupa a quarta posição com 20 pontos, combinados com oito vitórias e quatro derrotas, desempenho satisfatório em comparação aos anos anteriores, em que a equipe disputava para se classificar para os playoffs e ficar no G-8.

Porém, o histórico de confrontos contra os três primeiros colocados é ruim para as candangas. As quatro derrotas foram justamente para os times que preenchem o pódio da tabela: Sampaio Corrêa (2 vezes), Unimed Campinas e o Sesi Araraquara. 

Porém, o comandante Ronaldo Pacheco acredita na virada de chave e na quebra desse tabu que vem assolando o Cerrado desde o começo do ano. A equipe também conta com atletas que vêm desempenhando basquete de alto nível nesta temporada, como a salvadorenha Hillary Argueta e a ala-pivô Sassá Gonçalves. 

Para o SESI Araraquara, o retrospecto é completamente favorável. Além de tirarem a vaga candanga da Copa LBF, o time paulista simplesmente venceu todos os confrontos diretos entre as equipes na história da liga. Elas são atuais tricampeãs do torneio, batendo o Sampaio Corrêa nas finais e, nesta temporada, ocupam o terceiro lugar com 24 pontos, combinados com 11 vitórias e apenas duas derrotas. 

Programe-se 

Cerrado Basquete x Sesi Araraquara 

Liga de Basquete Feminino 

Data e hora: Domingo (17/6), às 11h 

Local: SESC Ceilândia (DF)

Ingressos: Gratuitos com retirada no site Sympla

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por RAFAEL LINS*
    postado em 15/05/2026 21:06 / atualizado em 15/05/2026 21:08
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