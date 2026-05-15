Cerrado joga em casa contra atual tricampeão e busca pontuar na liga

O Cerrado Basquete terá missão complicada no próximo domingo (17//5). No Ginásio do Sesc Ceilândia, a equipe enfrenta o Sesi Araraquara, às 11h, com ingressos gratuitos retirados no site Sympla.

As equipes vivem momentos semelhantes na atual temporada. O Sesi Araraquara tirou o Cerrado da Copa LBF na última partida do primeiro turno. O time paulista venceu por 73 x 61 e ocupou a terceira e última vaga para a competição que ocorre no final do mês de maio.

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O Cerrado ocupa a quarta posição com 20 pontos, combinados com oito vitórias e quatro derrotas, desempenho satisfatório em comparação aos anos anteriores, em que a equipe disputava para se classificar para os playoffs e ficar no G-8.

Porém, o histórico de confrontos contra os três primeiros colocados é ruim para as candangas. As quatro derrotas foram justamente para os times que preenchem o pódio da tabela: Sampaio Corrêa (2 vezes), Unimed Campinas e o Sesi Araraquara.

Porém, o comandante Ronaldo Pacheco acredita na virada de chave e na quebra desse tabu que vem assolando o Cerrado desde o começo do ano. A equipe também conta com atletas que vêm desempenhando basquete de alto nível nesta temporada, como a salvadorenha Hillary Argueta e a ala-pivô Sassá Gonçalves.

Para o SESI Araraquara, o retrospecto é completamente favorável. Além de tirarem a vaga candanga da Copa LBF, o time paulista simplesmente venceu todos os confrontos diretos entre as equipes na história da liga. Elas são atuais tricampeãs do torneio, batendo o Sampaio Corrêa nas finais e, nesta temporada, ocupam o terceiro lugar com 24 pontos, combinados com 11 vitórias e apenas duas derrotas.

Programe-se

Cerrado Basquete x Sesi Araraquara

Liga de Basquete Feminino

Data e hora: Domingo (17/6), às 11h

Local: SESC Ceilândia (DF)

Ingressos: Gratuitos com retirada no site Sympla

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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