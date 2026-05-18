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Convocação

Brasileirão emplaca sete convocados, maior número desde 2002

Atual campeão da Libertadores e da Série A, Flamengo turbina a lista com quatro entre os 26 chamados por Ancelotti. Botafogo leva Danilo, enquanto Santos insere Neymar e Grêmio, Weverton

Brazil's football team head coach Carlo Ancelotti gestures during an event to announce Brazil's squad for the 2026 FIFA World Cup at the Museum of Tomorrow, in downtown Rio de Janeiro, Brazil, on May 18, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)
Brazil's football team head coach Carlo Ancelotti gestures during an event to announce Brazil's squad for the 2026 FIFA World Cup at the Museum of Tomorrow, in downtown Rio de Janeiro, Brazil, on May 18, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP) - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)

O nível da Série A do Campeonato Brasileiro subiu e a constatação é refletida na convocação do técnico Carlo Ancelotti para a caça ao hexa da Seleção. Dos 26 jogadores chamados para a disputa da Copa do Mundo na América do Norte, sete atuam nos gramados nacionais, maior número desde o penta em 2002. 

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O Flamengo turbina a relação de convocados entre os clubes da elite nacional. O rubro-negro emplacou os defensores Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, além do meia Lucas Paquetá. O Botafogo será representado pelo volante Danilo Santos. O Santos, enfim, volta a ter Neymar. O Grêmio torcerá por Weverton. 

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A última vez que o Brasileirão cedeu tantos jogadores para a Seleção em Copa do Mundo foi em 2002, quando Felipão chamou 13 boleiros que atuavam no país para a caça ao penta: Rogério Ceni, Beletti e Kaká, do São Paulo; Ricardinho, Dida e Vampeta, do Corinthians; Anderson Polga e Luizão, do Grêmio; Marcos, do Palmeiras; Kléberson, do Athletico-PR; Juninho Paulista, do Flamengo; Edilson, do Cruzeiro; e Gilberto Silva, do Atlético-MG.

Na defesa do título, em 2006, Carlos Alberto Parreira chamou Rogério Ceni e Mineiro (ambos do São Paulo) e Ricardinho (Corinthians). Quatro anos depois, Dunga convocou Robinho (Santos), Gilberto (Cruzeiro) e Kléberson (Flamengo).

Novamente com Felipão, foram à Copa em 2014: os goleiros Jefferson (Botafogo) e Victor (Atlético-MG) e os atacantes Fred (Fluminense) e Jô (Atlético-MG). Com Tite na Rússia, em 2018, os representantes eram Cássio e Fagner (ambos do Corinthians) e Geromel (Grêmio).

Na segunda Copa consecutiva com Tite, o gaúcho chamou Weverton (Palmeiras), Everton Ribeiro e Pedro (ambos do Flamengo).

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 18/05/2026 23:10
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