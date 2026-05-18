Brasileirão emplaca sete convocados, maior número desde 2002

O nível da Série A do Campeonato Brasileiro subiu e a constatação é refletida na convocação do técnico Carlo Ancelotti para a caça ao hexa da Seleção. Dos 26 jogadores chamados para a disputa da Copa do Mundo na América do Norte, sete atuam nos gramados nacionais, maior número desde o penta em 2002.
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O Flamengo turbina a relação de convocados entre os clubes da elite nacional. O rubro-negro emplacou os defensores Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, além do meia Lucas Paquetá. O Botafogo será representado pelo volante Danilo Santos. O Santos, enfim, volta a ter Neymar. O Grêmio torcerá por Weverton.
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A última vez que o Brasileirão cedeu tantos jogadores para a Seleção em Copa do Mundo foi em 2002, quando Felipão chamou 13 boleiros que atuavam no país para a caça ao penta: Rogério Ceni, Beletti e Kaká, do São Paulo; Ricardinho, Dida e Vampeta, do Corinthians; Anderson Polga e Luizão, do Grêmio; Marcos, do Palmeiras; Kléberson, do Athletico-PR; Juninho Paulista, do Flamengo; Edilson, do Cruzeiro; e Gilberto Silva, do Atlético-MG.
Na defesa do título, em 2006, Carlos Alberto Parreira chamou Rogério Ceni e Mineiro (ambos do São Paulo) e Ricardinho (Corinthians). Quatro anos depois, Dunga convocou Robinho (Santos), Gilberto (Cruzeiro) e Kléberson (Flamengo).
Novamente com Felipão, foram à Copa em 2014: os goleiros Jefferson (Botafogo) e Victor (Atlético-MG) e os atacantes Fred (Fluminense) e Jô (Atlético-MG). Com Tite na Rússia, em 2018, os representantes eram Cássio e Fagner (ambos do Corinthians) e Geromel (Grêmio).
Na segunda Copa consecutiva com Tite, o gaúcho chamou Weverton (Palmeiras), Everton Ribeiro e Pedro (ambos do Flamengo).
*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini
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