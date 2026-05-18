Brasileirão emplaca sete convocados, maior número desde 2002

O nível da Série A do Campeonato Brasileiro subiu e a constatação é refletida na convocação do técnico Carlo Ancelotti para a caça ao hexa da Seleção. Dos 26 jogadores chamados para a disputa da Copa do Mundo na América do Norte, sete atuam nos gramados nacionais, maior número desde o penta em 2002.

O Flamengo turbina a relação de convocados entre os clubes da elite nacional. O rubro-negro emplacou os defensores Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira, além do meia Lucas Paquetá. O Botafogo será representado pelo volante Danilo Santos. O Santos, enfim, volta a ter Neymar. O Grêmio torcerá por Weverton.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A última vez que o Brasileirão cedeu tantos jogadores para a Seleção em Copa do Mundo foi em 2002, quando Felipão chamou 13 boleiros que atuavam no país para a caça ao penta: Rogério Ceni, Beletti e Kaká, do São Paulo; Ricardinho, Dida e Vampeta, do Corinthians; Anderson Polga e Luizão, do Grêmio; Marcos, do Palmeiras; Kléberson, do Athletico-PR; Juninho Paulista, do Flamengo; Edilson, do Cruzeiro; e Gilberto Silva, do Atlético-MG.

Na defesa do título, em 2006, Carlos Alberto Parreira chamou Rogério Ceni e Mineiro (ambos do São Paulo) e Ricardinho (Corinthians). Quatro anos depois, Dunga convocou Robinho (Santos), Gilberto (Cruzeiro) e Kléberson (Flamengo).

Novamente com Felipão, foram à Copa em 2014: os goleiros Jefferson (Botafogo) e Victor (Atlético-MG) e os atacantes Fred (Fluminense) e Jô (Atlético-MG). Com Tite na Rússia, em 2018, os representantes eram Cássio e Fagner (ambos do Corinthians) e Geromel (Grêmio).

Na segunda Copa consecutiva com Tite, o gaúcho chamou Weverton (Palmeiras), Everton Ribeiro e Pedro (ambos do Flamengo).

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Endrick e Igor Thiago recolocam o Distrito Federal em uma Copa após 16 anos

Endrick e Igor Thiago recolocam o Distrito Federal em uma Copa após 16 anos Esportes Média de idade de 2026 rompe tendência de rejuvenescimento do Brasil em Copas

Média de idade de 2026 rompe tendência de rejuvenescimento do Brasil em Copas Esportes Ancelotti justifica Neymar na Copa e cita evolução física do atacante

Ancelotti justifica Neymar na Copa e cita evolução física do atacante Esportes Convocação do Brasil reúne atletas de 10 estados e de 21 cidades diferentes

Convocação do Brasil reúne atletas de 10 estados e de 21 cidades diferentes Esportes Heranças de Tite: 15 convocados por Ancelotti jogaram a última Copa

Heranças de Tite: 15 convocados por Ancelotti jogaram a última Copa Esportes Presidente da CBF, Samir Xaud demonstra otimismo com a Copa: "o hexa vem"