Ataque convocado por Ancelotti coleciona 114 gols na temporada

Endrick e Igor Thiago somam, juntos, 34 gols na temporada e recolocam o DF na Copa após 16 anos - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O ataque de 114 gols: esse é o peso ofensivo dos oito jogadores de frente convocados nesta segunda-feira (18/5) pelo técnico Carlo Ancelotti para colaborar com a Seleção Brasileira na caça ao hexa na Copa do Mundo do Canadá, dos Estados Unidos e do México.

A lista evidencia um setor montado com características complementares. Há velocidade pelos lados, força física, profundidade, capacidade de drible, atacantes móveis e diferentes alternativas para a camisa 9, tema que perseguiu o Brasil durante praticamente todo o ciclo.

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O maior colaborador ofensivo é o brasiliense Igor Thiago. Nascido no Gama e criado em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, o centroavante empurrou 26 bolas para o fundo das redes adversárias na temporada, incluindo o pênalti convertido na vitória por 3 x 1 contra a Croácia, no último amistoso da Seleção antes da convocação. Com 1,91m, oferece justamente a característica mais rara no atual futebol brasileiro: presença física de área. É vice-artilheiro da Premier League, com 22 gols pelo Brentford, atrás apenas do fenômeno do Manchester City, Erling Haaland (26).

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Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, Vinicius Junior chega com 23 gols e status de principal referência técnica da equipe. O atacante do Real Madrid segue sendo o jogador mais desequilibrante da Seleção no um contra um, especialmente em transições rápidas e ataques em campo aberto. Ao lado dele, Raphinha fecha o pódio ofensivo da convocação, com 21. Muito mais do que ponta, tornou-se um articulador híbrido ao longo do ciclo, aparecendo por dentro para participar da criação e acelerar a circulação ofensiva.

Gabriel Martinelli surge como escape de velocidade e agressividade sem bola. Mesmo menos goleador do que os companheiros de ataque, marcou 13 vezes na temporada e oferece intensidade de pressão, recomposição defensiva e capacidade de atacar espaços longos.

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Mais acostumado ao papel de falso 9, Matheus Cunha soma 10 gols pelo Manchester United e virou peça importante justamente pela movimentação constante entre linhas, capacidade associativa e versatilidade para atuar centralizado ou mais recuado.

Reinventado como atacante pela direita durante o empréstimo ao Lyon, Endrick marcou oito gols em 21 partidas e ampliou repertório. Antes visto apenas como centroavante de área, passou a atuar mais aberto, atacando diagonais e participando da construção ofensiva.

Rival de Endrick nos tempos de categorias de base, Rayan também ganhou espaço no futebol europeu. O atacante marcou cinco gols pelo Bournemouth e outros dois pelo Vasco antes da transferência para a Terra do Rei Charles III. Caracteriza-se pela aceleração e chute de média distância.

Nome mais aguardado entre os 26 convocados, Neymar fecha a lista com seis gols. Aos 34 anos, o camisa 10 chega à Copa reinventado. Deixou de ser o ponta explosivo dos primeiros anos de carreira para atuar mais próximo da área, quase como um segundo atacante ou organizador avançado. Mesmo fisicamente distante do auge, segue sendo o jogador mais criativo da geração brasileira e capaz de diminuir a pressão incessante sobre Vinicius Junior por protagonismo com a Amarelinha.

Os 26 de Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Roger Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Junior (Real Madrid)