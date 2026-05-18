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COPA DO MUNDO

Ataque convocado por Ancelotti coleciona 114 gols na temporada

Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan e Vinicius Junior chegam à Copa do Mundo com números expressivos, perfis complementares e diferentes soluções ofensivas para Carlo Ancelotti

Endrick e Igor Thiago somam, juntos, 34 gols na temporada e recolocam o DF na Copa após 16 anos - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)
Endrick e Igor Thiago somam, juntos, 34 gols na temporada e recolocam o DF na Copa após 16 anos - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

O ataque de 114 gols: esse é o peso ofensivo dos oito jogadores de frente convocados nesta segunda-feira (18/5) pelo técnico Carlo Ancelotti para colaborar com a Seleção Brasileira na caça ao hexa na Copa do Mundo do Canadá, dos Estados Unidos e do México. 

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A lista evidencia um setor montado com características complementares. Há velocidade pelos lados, força física, profundidade, capacidade de drible, atacantes móveis e diferentes alternativas para a camisa 9, tema que perseguiu o Brasil durante praticamente todo o ciclo.

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O maior colaborador ofensivo é o brasiliense Igor Thiago. Nascido no Gama e criado em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, o centroavante empurrou 26 bolas para o fundo das redes adversárias na temporada, incluindo o pênalti convertido na vitória por 3 x 1 contra a Croácia, no último amistoso da Seleção antes da convocação. Com 1,91m, oferece justamente a característica mais rara no atual futebol brasileiro: presença física de área. É vice-artilheiro da Premier League, com 22 gols pelo Brentford, atrás apenas do fenômeno do Manchester City, Erling Haaland (26).

Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, Vinicius Junior chega com 23 gols e status de principal referência técnica da equipe. O atacante do Real Madrid segue sendo o jogador mais desequilibrante da Seleção no um contra um, especialmente em transições rápidas e ataques em campo aberto. Ao lado dele, Raphinha fecha o pódio ofensivo da convocação, com 21. Muito mais do que ponta, tornou-se um articulador híbrido ao longo do ciclo, aparecendo por dentro para participar da criação e acelerar a circulação ofensiva.

Gabriel Martinelli surge como escape de velocidade e agressividade sem bola. Mesmo menos goleador do que os companheiros de ataque, marcou 13 vezes na temporada e oferece intensidade de pressão, recomposição defensiva e capacidade de atacar espaços longos.

Mais acostumado ao papel de falso 9, Matheus Cunha soma 10 gols pelo Manchester United e virou peça importante justamente pela movimentação constante entre linhas, capacidade associativa e versatilidade para atuar centralizado ou mais recuado.

Reinventado como atacante pela direita durante o empréstimo ao Lyon, Endrick marcou oito gols em 21 partidas e ampliou repertório. Antes visto apenas como centroavante de área, passou a atuar mais aberto, atacando diagonais e participando da construção ofensiva.

Rival de Endrick nos tempos de categorias de base, Rayan também ganhou espaço no futebol europeu. O atacante marcou cinco gols pelo Bournemouth e outros dois pelo Vasco antes da transferência para a Terra do Rei Charles III. Caracteriza-se pela aceleração e chute de média distância.

Nome mais aguardado entre os 26 convocados, Neymar fecha a lista com seis gols. Aos 34 anos, o camisa 10 chega à Copa reinventado. Deixou de ser o ponta explosivo dos primeiros anos de carreira para atuar mais próximo da área, quase como um segundo atacante ou organizador avançado. Mesmo fisicamente distante do auge, segue sendo o jogador mais criativo da geração brasileira e capaz de diminuir a pressão incessante sobre Vinicius Junior por protagonismo com a Amarelinha.

Os 26 de Ancelotti

Goleiros
Alisson (Liverpool)
Ederson (Fenerbahçe)
Weverton (Grêmio)

Defensores
Alex Sandro (Flamengo)
Bremer (Juventus)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Roger Ibañez (Al-Ahli)
Léo Pereira (Flamengo)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Wesley (Roma)

Meio-campistas
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Thiago (Brentford)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Vinicius Junior (Real Madrid)

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Victor Parrini

Repórter

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Copa América, Libertadores e Seleção Brasileira. É formado em jornalismo e em gestão pública pelo Centro Universitário Estácio de Brasília.

Por Victor Parrini
postado em 18/05/2026 20:43
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