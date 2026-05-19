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Copa do Mundo

Cabo Verde anuncia convocação para sua primeira Copa do Mundo

O treinador Pedro Leitão (Bupista) escolheu os 26 boleiros para a disputa do Mundial nos EUA, Canadá e México

Cabo Verde é estreante na Copa do Mundo e um dos três países de língua portuguesa no torneio - (crédito: Divulgação )
Cabo Verde é estreante na Copa do Mundo e um dos três países de língua portuguesa no torneio - (crédito: Divulgação )

Pela primeira vez na história, Cabo Verde irá disputar a Copa do Mundo. País independente desde 1975, os mais de meio milhão de cabo-verdianos terão o prazer de ver os Tubarões Azuis em campo na competição mais importante do esporte. A equipe está no Grupo H, ao lado de Arábia Saudita, Espanha e Uruguai. 

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A seleção obteve a vaga para o Mundial após liderar o Grupo D das eliminatórias africanas. Foram 23 pontos e apenas uma derrota em todo o ciclo oficial pré-Copa. A confirmação veio após a vitória por 3x0 diante Essuatíni, com linda festa no Estádio Nacional de Cabo Verde, em Praia, capital do país.

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Cabo Verde também se torna o segundo menor país em extensão territorial a disputar uma Copa do Mundo. A seleção africana fica atrás apenas da Islândia, que jogou em 2018 na Rússia. 

O calendário cabo-verdiano é complicado na primeira fase do torneio. A equipe estreia contra a toda poderosa Espanha, uma das postulantes ao título mundial. O jogo será às 13h, em Atlanta. Os africanos falantes da língua portuguesa ainda terão Uruguai, e fecharão a fase de grupos contra a Arábia Saudita. 

Mesmo estreantes em Copas do Mundo, Cabo-Verde conta com um plantel entrosado que esteve junto durante grande parte da preparação. Em um misto de jovens e experientes jogadores, os Tubarões Azuis sonham em surpreender no Mundial. Veja a lista completa montada por Pedro Leitão: 

Goleiros: Josimar Dias (Vozinha), Márcio da Rosa e Carlos Santos; 

Defensores: Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes (Pico), Kelvin Pires, Ianique Tavares (Stopira) e Edilson Borges (Diney); 

Meias: Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Pina, Laros Duarte, Telmo Arcanjo, Yannick Semedo e João Paulo Fernandes; 

Atacantes: Garry Rodrigues, Jovane Cabral, Ryan Mendes, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson Benchimol, Willy Semedo e Hélio Varela.

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

    Por RAFAEL LINS*
    postado em 19/05/2026 18:19
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