Southampton é expulso da segundona inglesa após caso de espionagem; entenda

Middlesbrough, que havia sido eliminado pelo Southampton em campo, foi recolocado na disputa pelo acesso à Premier League - (crédito: Foto: Divulgação)

O Southampton foi excluído dos playoffs da Championship, a segunda divisão inglesa, após se envolver em um caso de espionagem contra o Middlesbrough antes da semifinal da competição. Além da eliminação, o clube também recebeu punição de quatro pontos para a temporada 2026/27.

Com a decisão, o Middlesbrough, que havia sido eliminado pelo Southampton em campo, foi recolocado na disputa pelo acesso à Premier League e agora enfrentará o Hull City por uma vaga na elite do futebol inglês. A final segue marcada para sábado (23/5), em Wembley.

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O episódio, apelidado de Spygate pela imprensa inglesa, teria acontecido na manhã do dia 7 de maio, dois dias antes da primeira partida entre as equipes. Segundo informações divulgadas pela BBC, um analista ligado ao Southampton foi flagrado observando o treino do Middlesbrough no centro de treinamento de Rockliffe Park.

De acordo com a denúncia, o funcionário estacionou próximo a um clube de golfe vizinho e caminhou até uma área elevada para filmar a atividade usando o celular. Integrantes da comissão técnica do Middlesbrough suspeitam que as imagens estariam sendo transmitidas em tempo real por chamada de vídeo.

Ainda segundo o relato, quando um integrante do Middlesbrough tentou abordar o suspeito, ele se recusou a se identificar, apagou rapidamente arquivos do celular e fugiu para dentro do clube de golfe. Depois, trocou de roupa e deixou o local às pressas.

Funcionário ligado ao Southampton

Além disso, a identificação do profissional aconteceu após um fotógrafo do Middlesbrough registrar imagens do homem no local. Depois, integrantes do Middlesbrough compararam as fotos com imagens disponíveis no site oficial do Southampton e confirmaram a identidade do funcionário. Dessa maneira, uma das fotografias acabou sendo divulgada publicamente nos últimos dias.

Por fim, após o episódio, o Middlesbrough apresentou uma denúncia formal à English Football League (EFL). A entidade entendeu que o Southampton violou regras importantes da competição. Nelas, estão o regulamento que exige boa-fé entre os clubes e outro que proíbe qualquer tentativa de observar treinamentos adversários nas 72 horas anteriores a uma partida entre as equipes.