Palmeiras sinaliza com proposta para Danilo, que vira dúvida até a Copa

O Palmeiras já sabe quanto está disposto a investir para "recuperar" o volante Danilo, uma das crias da Academia de Futebol. Segundo o canal "Arena Alvinegra", o Verdão colocará 38 milhões de euros (R$ 222 milhões) na mesa do Botafogo, clube com o qual o volante tem contrato até julho de 2029. O atleta, porém, não deve seguir no Rio de Janeiro após a Copa do Mundo. O Flamengo, por sua vez, corre por fora nesta disputa.

O Botafogo, cuja meta inicial era vendê-lo para o futebol europeu, trabalha com um teto de 40 milhões (R$ 235 milhões), porém, não desconsidera esta oferta que se aproxima da demanda do clube. Danilo se valorizou ainda mais por ser chamado para o Mundial e tornar-se a 48ª convocação do Mais Tradicional para o torneio.

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Concorrente do Verdão? No cenário europeu, o Manchester United aparece como um dos interessados no futebol da fera, mas ainda não formalizou uma oferta ao Botafogo. O estafe de Danilo também prioriza uma saída para o futebol do Velho Mundo.

Danilo joga ou não?

Enquanto isso, caberá ao técnico Franclim Carvalho, do Botafogo, a decisão de utilizá-lo ou não nos próximos jogos. O Glorioso tem quatro compromissos fora de casa pela frente. Dois pelo Brasileiro e dois pela Copa Sul-Americana.

Na SAF do Botafogo, há quem defenda que o técnico de Miranda do Corvo não utilize mais Danilo, que estaria "escolhendo partidas" nesta reta final antes da Copa. O Alvinegro inicia esta sequência, quarta-feira (20), em Assunção, contra o Independiente Petrolero, pela quinta rodada do Grupo E da Sul-Americana.

No último domingo (17), Danilo pediu para não enfrentar o Corinthians, no Nilton Santos, pelo Brasileiro, por "não estar com cabeça" para entrar em campo. Na verdade, se ele disputasse o embate, faria 13 jogos pelo Glorioso e não poderia mais defender outra equipe no Brasileirão. Franclim ficou, então, visivelmente incomodado ao falar sobre o assunto após a vitória sobre o Timão por 3 x 1.

O Botafogo está irritado com a postura de Danilo. Ao mesmo tempo, o estafe do jogador reclama de pagamentos atrasados com os empresários. O divórcio, portanto, é o caminho natural para o desfecho da novela. Ao que parece, já não há mais clima para o jogador seguir no Alvinegro.