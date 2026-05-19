Carlos Alcarazanuncia que será desfalque em Wimbledon por lesão

O tenista espanhol Carlos Alcaraz anunciou, nesta terça-feira, que não disputará o torneio de Wimbledon devido a uma contusão no pulso. O número 2 do mundo amplia uma sequência de desfalques importantes, já que também ficou de fora, devido a esta lesão, dos Masters 1000 de Madrid e Roma, além de Roland Garros, Grand Slam com inicio dia 27 de maio. Com a decisão, o atleta também está fora do ATP 500 de Queen's, em Londres, e não atuará no piso de grama este ano.

“Minha recuperação está indo bem e me sinto muito melhor, mas infelizmente ainda não estou pronto para jogar. Por isso, preciso me retirar da temporada de grama em Queen’s e Wimbledon”, publicou Alcaraz nas redes sociais.



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Bicampeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz amargou o vice-campeonato do Grand Slam inglês em 2025. No ano passado, o espanhol também conquistou o ATP 500 de Queen's ao derrotar Jiri Lehecka por 2 sets a 1. Em abril de 2026, o tenista sofreu uma lesão durante o ATP 500 de Barcelona, logo após vencer o finlandês Otto Virtanen por 2 sets a 0.



Leia também: Carlos Alcaraz desiste de jogar Roland Garros devido a lesão no pulso.

Enquanto o espanhol segue de fora, Jannik Sinner, segue fazendo história, o italiano venceu todos os Masters 1000 da temporada. No último domingo, em Roma, conquistou o sexto título seguido, tornando-se o primeiro tenista da história a atingir esse feito.

"Cada partida que você vence me faz querer voltar mais rápido. Aproveite esse momento. De verdade. Você merece tudo o que está vivendo agora. Mas não esqueça… eu estou voltando em breve. E acho que nós dois sabemos que as melhores partidas ainda não aconteceram. Vou voltar logo… e espero que você ainda esteja aí me esperando. Vamos", publicou Alcaraz no Instagram.

Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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