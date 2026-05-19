Adversária do Brasil, Escócia convoca plantel para a disputa do Mundial

O treinador Steve Clarke anunciou na manhã desta terça-feira (19) os 26 escolhidos que irão fazer parte do elenco escocês na Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. A Escócia volta ao Mundial após 28 anos sem conseguir a classificação. Sua última participação foi em 1998, na França, onde caíram na fase de grupos.
Essa será a nona Copa do Mundo no currículo escocês, e a quinta onde a seleção europeia caiu no mesmo grupo do Brasil (1974, 1982, 1990 e 1998). O retrospecto é favorável para os brasileiros, que venceram três e empataram apenas um dos confrontos, se mantendo invictos até hoje. Por sinal, a Escócia nunca passou da primeira fase do torneio.
Porém, após 28 anos de espera, o povo escocês terá o privilégio de ver sua seleção jogar o Mundial de 2026 com uma boa geração de atletas. Liderados pelo meio campista do Napoli, Scott McTominay, décimo oitavo melhor jogador do mundo na última temporada, e com outros atletas de renome, como o lateral do Liverpool, Andy Robertson, e o meia do Aston Villa, John McGinn, a Escócia almeja passar da fase de grupos pela primeira na história.
Nas eliminatórias, a equipe conseguiu vaga de forma direta para o Mundial. Eles lideraram o Grupo C, também presente por Dinamarca, Grécia e Belarus. Com isso, a Escócia não precisou disputar a repescagem europeia e carimbou o passaporte para a Copa logo após o término da qualificação.
A Escócia divide o mesmo Grupo C que a seleção brasileira, onde jogarão a terceira partida da fase de grupos. A estreia escocesa será diante do Haiti, no dia 13 de junho, às 22h, em Boston. Na sequência, eles terão o Marrocos e fecham a primeira fase contra o Brasil em Miami.
Veja os 26 convocados por Steve Clark para a disputa da Copa do Mundo:
Goleiros: Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Nottingham Forest) e Liam Kelly (Rangers);
Defensores: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Soctt McKenna (Dínamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) e Kieran Tierney (Celtic);
Meias: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Fergunson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) e Scott McTominay (Napoli);
Atacantes: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) e Ross Steward (Southampton).
Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
