'Backflip': conheça o salto da ginástica que viralizou

Você sabe dar um mortal para trás? Uma trend nas redes sociais tem feito essa pergunta aos internautas e desafiado os usuários a executarem o movimento, já conhecido da ginástica e do parkour. Nos vídeos, pessoas afirmam que fazer o famoso “backflip” é mais simples do que parece e que pode ser aprendido em até uma hora.

“Provando que o mortal para trás não é difícil” ou “envie isso para o seu amigo que precisa aprender o ‘backflip” são alguns das publicações que viralizaram recentemente no Instagram.

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O influenciador norte-americano IShowSpeed, por exemplo, é famoso por executar as cambalhotas para trás em praticamente qualquer lugar: cercado de ratoeiras, em cima de um elefante ou até em um tanque de tubarões.

No entanto, executar o salto não é tão fácil assim e é essencial ter acompanhamento técnico adequado para evitar lesões graves. O movimento exige coordenação motora, força e muita prática para ser executado sem riscos. Para atletas da ginástica artística, o mortal para trás é fruto de muito treino.

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“É um movimento que exige um grau de segurança para ser aprendido. Qualquer erro pode ser grave ou até fatal. Infelizmente, temos casos de pessoas que caem e machucam o pescoço”, alerta o professor Antônio Falcão, da Casa Vup, na Asa Sul.

Na prática

O mortal para trás envolve três etapas importantes, segundo o instrutor: o salto, onde, a partir de uma base firme, a pessoa se impulsiona e lança o corpo para trás; o grupamento, quando os joelhos se encolhem na direção do tronco, ainda no ar; e a aterrissagem, um dos momentos mais difíceis para os atletas.

Na ginástica artística, a execução é milimétrica. Entre os quesitos de avaliação do movimento, estão a posição das pernas, pontas dos pés e angulação dos braços. Cada uma dessas etapas é praticada em colchões amortecedores antes de chegar no tablado.

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As ginastas Beatriz Pitanga, de 15 anos, Lais Souza, de 19, e Gabriela de Araújo, 22, garantem: o treino é essencial.

Perguntadas sobre quanto tempo foi necessário para aperfeiçoar o salto, as respostas passam bem longe do prometido nos vídeos da trend. “Foram cinco anos para (o salto) ficar firme”, calcula Gabriela, a mais experiente do trio.

Para quem ficou tentado a executar o movimento, Antônio Falcão explica que a melhor opção é buscar um local especializado, com a ajuda de instrutores. “É um movimento que qualquer um pode se preparar física, técnica e mentalmente para fazer, mas recomendo que todos procurem um profissional para aprender”, afirma.