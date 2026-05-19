Dormir no Monumental? Argentina transforma estádio em atração turística

Com capacidade para 84 mil pessoas, Mâs Monumental é o maior estádio da América do Sul - (crédito: Alejandro Graham)

A Argentina decidiu levar o conceito de “viver futebol” ao pé da letra às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Um dos mais icônicos estádios do planeta bola, o Mâs Monumental, do River Plate, abrirá as portas para experiência curiosa: dois torcedores poderão passar uma noite dentro da arena em Buenos Aires e outros 11 fãs participarão de disputa de pênaltis ao lado do lateral-direito Gonzalo Montiel, responsável pela cobrança que garantiu o tricampeonato mundial da seleção albiceleste no Catar.

Os participantes terão acesso a áreas normalmente restritas do estádio, como vestiários, túnel de acesso ao gramado e zona dos jogadores. A programação também prevê jantar à beira do campo e atividades ao lado de Montiel, personagem de um dos momentos mais marcantes da história recente do futebol argentino.

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“O futebol marcou minha vida e é uma honra ter a oportunidade de abrir as portas para os fãs e compartilhar com eles o que torna esse esporte tão especial. Este é um estádio que significa muito para a nossa Seleção Nacional; trata-se de celebrar os momentos, as histórias e a paixão que une aqueles que amam o futebol”, afirmou Montiel.

A iniciativa acompanha uma tendência crescente no esporte: a transformação de grandes arenas em espaços de experiência para torcedores. Dados do Airbnb indicam que 65% das buscas por viagens ligadas a eventos esportivos estão conectadas a grandes competições, enquanto quase 80% dos argentinos afirmam ter interesse em participar de eventos durante viagens. As reservas para a experiência na arena podem ser feitas pela plataforma.

Inaugurado em 1938 e reformado recentemente, o Monumental tornou-se o maior estádio da América do Sul, com capacidade superior a 84 mil espectadores. Além de receber jogos do River Plate, consolidou-se como principal casa da Seleção Argentina depois da conquista da Copa do Mundo no Catar. A arena também recebeu a final da Libertadores de 2024, vencida pelo Botafogo diante do Atlético-MG.