LBF: Cerrado visita o Sport para se manter no pelotão de elite

O Cerrado terá mais um desafio na Liga de Basquete Feminino nesta quarta-feira (20) diante do Sport. A partida será no Recife, às 19h30, pela décima quarta rodada da temporada regular. O cenário das equipes são opostos, mas as últimas apresentações candangas em quadra não animam o torcedor. Por outro lado, o Sport precisa melhorar o desempenho na reta final se quiser sonhar com vaga nos playoffs.

A equipe local começou bem o ano. Ficou por grande parte do primeiro turno brigando pelo topo da tabela e chegou à marca de apenas uma derrota nos primeiros sete jogos na liga. Porém, o retrospecto do time em confrontos diretos contra adversários também bem colocados é ruim.

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O Cerrado tem oito vitórias e cinco derrotas no torneio, justamente para as equipes que brigam pela parte alta da tabela (Sampaio Corrêa e SESI Araraquara, 2 vezes, e Unimed Campinas, uma vez). Os resultados negativos recentes fizeram as candangas não conseguirem vaga para a Copa LBF e cair da terceira para a quinta posição.

Faltando apenas cinco jogos para o fim da temporada regular, a vaga para os playoffs está bem encaminhada. Elas possuem 21 pontos na liga e precisam apenas administrar a boa vantagem em relação ao primeiro time fora do G8, justamente o Sport. As candangas contam com o brilho de Hillary Martínez, Sassá Gonçalves e com um bom comando de Ronaldo Pacheco do lado de fora da quadra para chegar longe nesta edição da LBF.

As adversárias da vez são as meninas do Sport, que fazem campanha bem abaixo nesta temporada. As pernambucanas possuem apenas duas vitórias, combinadas com 11 derrotas e quinze pontos na tabela. Elas estão na nona colocação, fora da zona de acesso para a próxima fase. Porém, apenas dois pontos as separam do oitavo colocado São José.

Cerrado e Sport fizeram o jogo de estreia das equipes na liga. No Ginásio do Sesc Ceilândia, as candangas venceram por 64 x 53, em um jogo de domínio das mandantes. Entretanto, o cenário agora é outro. As pernambucanas necessitam vencer para continuar na briga por vaga nos playoffs, enquanto o Cerrado almeja voltar a encontrar os bons resultados antes do mata-mata.

Programe-se

Cerrado Basquete-DF x Sport Recife Basquete-PE

Liga Nacional de Basquete Feminino - Décima Quarta rodada

Local: Ginásio da Uninassau, Recife (PE)

Data e hora: quarta-feira (20), às 19h30

Transmissão: ainda não divulgada

Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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