Arsenal é campeão da Premier League após empate do City para o Bournemouth

Kroupi comemora o gol da vitória do Bournemouth sobre o Manchester City - (crédito: Foto: Divulgação)

O Bournemouth venceu o Manchester City por 1 x 0 nesta terça-feira (19/5), no Vitality Stadium, pela penúltima rodada da Premier League, e acabou definindo o título do Campeonato Inglês para o Arsenal. Com o tropeço da equipe de Pep Guardiola, os Gunners confirmaram a conquista da competição com uma rodada de antecedência. Os londrinos não conquistavam o título inglês desde a histórica campanha invicta de 2003/04.

O gol da vitória do Bournemouth saiu aos 38 minutos do primeiro tempo. Kroupi recebeu na entrada da área e acertou um belo chute colocado de pé direito, sem chances para o goleiro do City. Mesmo enfrentando um dos favoritos ao título, a equipe da casa conseguiu controlar bem o jogo e aproveitou a principal oportunidade criada na partida. Além disso, o time chegou à 17ª partida de invencibilidade na temporada e ainda sonha com uma classificação para a próxima Champions.

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O City teve mais posse de bola e tentou pressionar durante boa parte do confronto, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras. A equipe de Guardiola precisava obrigatoriamente da vitória para seguir viva na disputa pelo título até a última rodada, mas esbarrou na boa atuação defensiva do Bournemouth.

Um dos destaques da partida foi Rayan, atacante convocado recentemente para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Apesar de não marcar, o jogador teve boa participação ofensiva, criou jogadas importantes e também ajudou o Bournemouth na defesa.

Com o resultado, o Bournemouth chegou aos 58 pontos, na 6ª posição, com somente um ponto a menos que o Liverpool, que abre o G5. Por outro lado, o Manchester City permaneceu com 77 pontos e não consegue mais alcançar o Arsenal, que voltou a conquistar a Premier League após uma campanha histórica sob o comando de Mikel Arteta.