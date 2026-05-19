Minas Brasília vence Pérolas Negras e mantém invencibilidade de nove jogos

Gaby balançou a rede duas vezes na vitória por 2 x 1, contra o Pérolas Negras - (crédito: Divulgação / Minas Brasília )

O Minas Brasília conquistou mais um triunfo na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Na tarde desta terça-feira (19/5), o clube do Distrito Federal foi até o Rio de Janeiro para enfrentar o Pérolas Negras. Com 2 x 1 no placar, a equipe embalou a nona vitória na disputa e segue firme na reta final dos pontos corridos. A atacante Gaby foi a responsável pelos gols das Minas no confronto, enquanto a zagueira Hellen balançou as redes para diminuir o placar.

Com cinco jogos para encerrar a primeira fase do torneio nacional, o Minas Brasília soma oito vitórias, um empate e uma única derrota, na estreia do campeonato contra o Atlético Piauiense. Na temporada, são 10 jogos, ostentando os triunfos, além da vitória contra o Vila Nova na Copa do Brasil, que carimbou a vaga para o mata-mata contra o Fluminense. Agora, o time do DF volta à campo neste sábado (23/5), para enfrentar o Taubaté, em São Paulo.

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Foi um primeiro tempo de pressão da equipe do Minas Brasília. O 0 x 0 no placar exemplificou a falta de efetividade nas finalizações e a marcação cerrada da defesa do Pérolas Negra, com destaque para a goleira Marcela, que tinha parcela de crédito no empate. Para trabalhar no campo ofensivo, as cariocas apostaram nas poucas chances sem sucesso na bola parada. Sem grandes emoções na primeira etapa, a expectativa de gols ficou para a volta do intervalo.

Aos 18 minutos, a primeira chance de abrir o placar da partida: Monse, da meia lua, mandou direto na trave. Houve a chance na sobra da bola, mas a defesa do Pérolas Negras chegou antes para afastar o perigo. No lance seguinte, contra-ataque das donas da casa. A ameaça resultou no escanteio e mais uma tentativa desperdiçada. Aos 27 minutos, Rafa pela direita lançou na área. Bem posicionada, Gaby subiu e cabeceou para o fundo da rede, abrindo o placar no Estádio Antônio Mourão.

Após exatos 10 minutos, as cariocas igualam a parcial. A zagueira Hellen recebeu pela direita e, dentro da área, mandou forte na meta, sem chances para a goleira Rubi. Para deixar o jogo com emoção, assim que a bola reiniciou, Gaby marcou mais uma vez. A atacante bateu de primeira para devolver ao Minas a vantagem do jogo. Os minutos finais foram de controle do time brasiliense em campo. Aos 51 minutos, o árbitro Michael Leal deu o apito vital e o Minas Brasília somou mais uma vitória no campeonato.

Ficha técnica

Pérolas Negras 1 x 2 Minas Brasília

Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino — 10ª rodada

Pérolas Negras

Marcela Galuppo; Andressinha Magalhães, Hellen Lopez, Sofia Sena e Mariana Santana; Maria Luiza, Yasmim Flório (Arújo) e Sarah Oliveira (Pâmela); Eliane (Lívia), Juliana Ramos (Priscila) e Nairelis Rodriguez.

Técnico: Helder Bruno.



Minas Brasília

Rubi; Suzy, Esther, Rayane e Musa; Monse (Bia Batista), Rafa e Direlly (Manu); Paloma, Rayla (Arcanjo) e Hadry (Gaby).

Técnica: Kethleen Azevedo.



Gol: Gaby, aos 27 minutos do segundo tempo e aos 38 min (Minas Brasília); Hellen, aos 37 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: Drielly (Minas Brasília)

Arbitragem: Michael Leal de Moura (RJ)

Local: Antônio Mourão Vieira Filho, no Rio de Janeiro

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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