Mourinho é aguardado em Madri na próxima semana para assinar com o Real

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, treinador deve assinar um contrato até junho de 2029 e terá influência em decisões esportivas

Mourinho comandou o Real Madrid de 2010 a 2013 - (crédito: Foto: Alex Broadway/Getty Images)
José Mourinho é esperado na capital espanhola na próxima semana para sacramentar a sua transferência para o Real Madrid, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O clube finalizará sua temporada no próximo sábado (23/5), às 16h (de Brasília), diante do Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu, pela última rodada de LaLiga.

A imprensa espanhola indicou que o acerto estava praticamente fechado para que o treinador assinasse até junho de 2028. Contudo, a diretoria pensa em oferecer mais um ano. Assim, o vínculo se encerraria em 2029.

O retorno do português é visto como questão de tempo na Europa. Atualmente no Benfica, ele conta com a preferência do presidente Florentino Pérez e seu nome ganhou força nos bastidores após as brigas internas que ocorreram nas últimas semanas, principalmente entre Valverde e Tchoauméni. O Real Madrid deseja apenas encerrar oficialmente a temporada para anunciar o desligamento de Álvaro Arbeloa e a chegada de Mourinho.

Mourinho acirrou a rivalidade entre Real e Barcelona

O Special One passou pelo Santiago Bernabéu de 2010 a 2013. Desde então, em momentos de crise, o seu nome sempre aparece nos noticiários, muito por conta da sua característica disciplinadora. Outros que surgiram como possíveis candidatos a assumir a equipe na próxima temporada foram Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp, Lionel Scaloni e Didier Deschamps.

Durante os anos em que comandou o Real Madrid, Mourinho acirrou a rivalidade com o Barcelona, que tinha Messi como principal pilar e Pep Guardiola no comando. Aliás, conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Jornais locais apontam que Mourinho retornaria com moral ao clube, com influência nas decisões esportivas, incluindo planejamento do elenco, análise de reforços e possíveis saídas de jogadores.

Redação Jogada10

    postado em 20/05/2026 16:06
